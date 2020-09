Silvio Berlusconi, dopo la positività al Covid-19, è stato ricoverato a scopo precauzionale all’Ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia, dopo essere risultato positivo al coronavirus e come lui i figli Luigi e Barbara, aveva passato la serata ad Arcore salvo poi recarsi nella struttura ospedaliera attorno alla mezzanotte, camminando autonomamente e con solo qualche sintomo influenzale. Insieme a lui e ai figli anche Marta Fascina, la compagna di Berlusconi, è risultata positiva.

Continua a leggere

Continua a leggere

Berlusconi ricoverato a scopo precauzionale

“Il presidente Berlusconi dopo la comparsa di alcuni sintomi, è stato ricoverato all’ospedale San Raffale di Milano a scopo precauzionale. Il quadro clinico non desta preoccupazioni” si legge in una nota dello staff. Nessuna preoccupazione, quindi, ma solo un ricovero a scopo precauzionale. Ancora da chiarire come possa essere avvenuto il contagio, anche se l’ipotesi più accreditata è che sia avvenuto a Capri in occasione di un incontro con i figli. Silvio Berlusconi è ricoverato in quella che è considerata la “sua” stanza, al sesto piano del San Raffaele nel settore Diamante, dedicato ai pazienti solventi, dove è stato in occasione dei precedenti ricoveri.

Vaccino Covid-19, quando arriverà in Italia?

La lotta al Covid-19 prosegue tanto che molte nazioni sono già all’opera per testare il vaccino: i primi, in questo senso, potrebbero essere gli Stati Uniti con le prime dosi del vaccino potrebbe essere distribuite fra la fine di ottobre e gli inizi di novembre. Anche l’Italia, però, sembra ormai essere pronta a rilasciare il proprio vaccino tanto che il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha auspicato l’arrivo sul mercato entro fine 2020.

Continua a leggere

Continua a leggere

Leggi anche Vaccino Covid-19, tra ottobre e novembre prime dosi negli Stati Uniti

Leggi anche: quando arriverà il vaccino contro il Covid-19