Ieri Lionel Messi ha comunicato ufficialmente di voler andar via dal Barcellona.

Lo ha fatto attraverso un fax fatto recapitare alla società, lasciando intendere di volersi avvalere della clausola del contratto che gli permette di rescindere in via unilaterale il contratto, a costo zero.

La notizia – la bomba, come viene definita sul loro portale -, è stata riportata per prima su una testata giornalistica argentina, TyC Sports, e poi, com’è naturale, rimbalzata su tutti i siti, di settore e non.

La società ha confermato alla stampa di aver effettivamente ricevuto il fax, ma ha anche chiarito che l’eventuale divorzio non sarà privo di dissapori, vista la sua volontà di trattenere il giocatore e fare in modo che termini la sua gloriosissima carriera nel club blaugrana.

Avremo modo di valutare e scoprire motivazioni, retroscena, pettegolezzi di questa decisione che vedrebbe i destini di Barcellona dividersi dalla Pulga dopo 20 anni di onorato (onoratissimo!) servizio.

Ad esempio, già la clausola contrattuale a cui Messi si appella per avallare le sue dimissioni è motivo di scontro tra le parti: Messi la fece inserire in occasione dell’ultimo rinnovo col Barcellona, e gli permette di liberarsi gratis dopo 3 anni di contratto, purché la società venga avvisata entro il 31 maggio.

Non avendo ricevuto comunicazioni entro quella data, il Barcellona sostiene che la clausola non sia applicabile. I legali di Messi invece sostengono che la clausola deve ottenere la stessa proroga del contratto, prolungato fino ad agosto a causa dell’emergenza Covid-19.

Al momento, ciò che però sta animando la stampa nazionale ed estera è il quesito: dove potrebbe andare Messi?

La squadra per ora più accreditata sembra essere il Man City, dove ritroverebbe il suo maestro Pep Guardiola.

Sappiamo che Messi è (è stato?) un sogno anche per l’Inter, sogno alimentato dalle notizie dell’estate che vedevano il padre della Pulce prendere casa a Milano, non lontano dalla sede dell’Inter, appunto.

Le notizie trapelate alla fine dell’incontro tra Conte e la società di ieri 26 agosto, con la frase “investimenti oculati” fatta trapelare ovunque, sembra però chiudano un po’ il discorso.

