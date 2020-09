Berlusconi positivo al Covid-19 e in isolamento ad Arcore

Il leader di Forza Italia si è sottoposto al tampone al suo rientro dalla Sardegna ed è risultato positivo. Secondo Zangrillo, direttore delle Unità di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano e medico curante di Berlusconi, il leader è asintomatico e sta seguendo le disposizioni regionali di isolamento a casa.

Soltanto pochi giorni fa avevamo parlato della positività di Flavio Briatore e del suo locale in Sardegna, il celebre Billionaire, come un possibile focolaio del virus. È certo che il 12 agosto c’è stato fra i due un incontro in Costa Smeralda, come ha postato lo stesso Briatore sul suo account Instagram.

La campagna elettorale continua

In previsione delle elezioni regionali che si terranno a fine mese: “Il Presidente continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centro-destra alle elezioni regionali ed amministrative, con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social”, assicurano fonti di Forza Italia.

Al presidente Silvio Berlusconi i migliori auguri di pronta guarigione da me e da Fratelli d'Italia. Che è un leone lo ha dimostrato tante volte: siamo certi che supererà brillantemente anche questo. @berlusconi September 2, 2020

Le condizioni di salute di Berlusconi preoccupano soprattutto perché avendo 83 anni rientra in una fascia di età più delicata. Sono infatti tanti i messaggi di pronta guarigione che vengono pubblicati dagli esponenti di tutti i partiti.

Voglio fare a Silvio Berlusconi gli auguri di una pronta guarigione a nome di tutta la comunità dei democratici. Combatterà con forza anche questa battaglia. A presto! — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) September 2, 2020