Silvio Berlusconi, a Londra va in scena un musical sull’ex premier

By

Silvio Berlusconi: a Londra va in scena, al Southwark Playhouse, un musical dedicato all’ex premier italiano.

Un nuovo musical, basato sulla vita dell’ex primo ministro italiano e magnate dei media, Silvio Berlusconi, sarà messo in scena al Southwark Playhouse. Berlusconi – questo il titolo della pièce teatrale – avrà la sua anteprima al Southwark Playhouse Elephant il 25 marzo, prima di una serata di apertura il 29 marzo e le esibizioni procederanno fino al 29 aprile.

Silvio Berlusconi, un musical londinese sull’ex premier italiano

Il musical Berlusconi descrive in dettaglio il periodo in carica del di Silvio Berlusconi, raccontato dal punto di vista di tre donne che desiderano condividere la loro versione della storia.

“È un musical che pone una feroce lente femminista su un leader politico noto per la sua affascinante misoginia e mette in luce il costo umano del suo tempo in carica”, queste le parole della produttrice Francesca Moody.

La produttrice aggiunge che “Berlusconi ha sconvolto la politica italiana e non potrebbe sembrare più opportuno, o più appropriato, esplorare questa storia oltraggiosa e quasi vera con commedie sfrenate e canzoni sensazionali”.

Francesca Moody è la produttrice di Fleabag, serie inglese con protagonista Phoebe Waller-Bridge.

Chi ha contribuito alla realizzazione del musical

James Grieve dirige il musical di Ricky Simmonds e Simon Vaughan. Lo spettacolo presenta la coreografia di Rebecca Howell, la scenografia e i costumi di Lucy Osborne e il sound design di Dan Samson.

Berlusconi è uno dei primi musical del nuovo teatro Southwark Playhouse Elephant. Il teatro Off-West End aprirà con The Walworth Farce di Enda Walsh.

Berlusconi rappresent una storia legata alla leadership politica del fondatore di Forza Italia. Con melodie e ritmi trascinanti, questo nuovo musical – che appare, sia esilarante che oltraggioso, mette, dunque, insieme un team pluripremiato per raccontare la storia, quasi vera, di uno dei leader politici più carismatici, affascinanti e discussi del mondo.

Il musical Berlusconi, che la Moody ha descritto al The Guardian come “‘Evita’ sotto acido“, racconta la storia di Berlusconi, tre volte primo ministro, raccontato dal punto di vista di tre donne che desiderano raccontare la storia secondo il proprio punto di vista.

Si tratta di Ilda Boccassini, che ha battibeccato con gli avvocati di Berlusconi in tribunale per due decenni; la seconda moglie Veronica, che ha divorziato da lui dopo che questi aveva partecipato alla festa per i 18 anni di un’aspirante modella napoletana e un giornalista immaginario che parlerebbe, ad ogni modo, di eventi reali.