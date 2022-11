Nella bozza della legge di bilancio iniziata a circolare da ieri, il governo aveva presentato una modifica con la quale si sarebbe dovuto alzare il tetto per l’obbligo all’utilizzo del Pos a 60 euro. Oggi, però, in una nota di Palazzo Chigi, si legge di una retromarcia dell’esecutivo di Giorgia Meloni, perché, hanno spiegato, la norma è stata posta al vaglio della Commissione europea.

Per la decisione, però, erano già arrivati gli attacchi delle opposizioni, soprattutto del segretario del Partito democratico, Enrico Letta, che ha parlato di una scelta scellerata che l’Europa non avvallerà. Secondo lui, infatti, questo non è che un modo per strizzare l’occhio agli evasori fiscali.

Il governo freno sull’obbligo all’utilizzo del Pos: “È in corso un dialogo con l’Unione europea”

Una riunione del Consiglio dei ministri di esattamente una settimana fa ha licenziato il disegno di legge di bilancio che, considerato la bozza che ha iniziata a circolare da ieri, è stato cambiato in alcuni suoi punti fondamentali, per esempio per quanto riguarda il tetto all’obbligo del Pos a 60 euro.

La modifica, però, hanno scritto da Palazzo Chigi, potrebbe essere cambiata ancora. L’idea, infatti, di evitare le sanzioni per i commercianti che non dovessero accettare pagamenti digitali sotto, appunto, i 60 euro. “Sul tema delle soglie al di sotto delle quali gli esercizi commerciali non sono tenuti ad accettare pagamenti con carte di pagamento – hanno scritto dal governo di Giorgia Meloni -, sono in corso interlocuzioni con la Commissione europea dei cui esiti si terrà conto nel prosieguo dell’iter della legge di bilancio“.

Letta: “La scelta di alzare il livello minino di contante è scellerata”

Intanto da Bruxelles, sull’argomento, ha parlato anche il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, che ha spiegato come la scelta “di alzare il livello minino di contante con il Pos” sia scellerata e, per questo, si augura che “venga cambiata“. Per lui, la decisione dell’esecutivo guidato per la prima volta nella storia della Repubblica italiana da una donna, “è un drammatico ritorno indietro, un modo per aiutare alcune categorie che avrà un terribile danno sulle entrate fiscali del Paese” oltre a essere “un invito all’evasione fiscale“.

“È il modo di fare peggiore, un messaggio che darà pesanti danni al Paese. Chiediamo al governo di tornare indietro“, ha detto ancora il numero uno dei dem.

Il tema, tra l’altro, è diventato anche un trend topic su Twitter, e sono in tanti, invece, che la pensano come il governo e vorrebbero che la norma venisse approvata.

Ma c’è anche chi la pensa come l’ex premier pisano e sostiene che poter utilizzare il Pos sia una libertà, e non solo di alcuni.