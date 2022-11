“Si stanno separando”, trema la corona inglese: prende le orme di papà Re Carlo

Prendere le orme del papà è facile in questi casi? La Corona vuole avere risposte: chi si sta separando?



Arriva l’indiscrezione che scuote gli animi dei sudditi di tutto il mondo: loro pronti a separarsi. La monarchia inglese vacilla. Il figlio segue l’esempio (sbagliato) di papà Carlo.

Problemi a corte per la Royal Family

La famiglia reale di nuovo protagonista dei pettegolezzi. L’ultima bomba sganciata su Buckingham Palace promette di far vacillare la corona e la monarchia. Arriva la notizia che tutti si aspettavano ma che tanti speravano fosse solo una voce di corridoio: loro si stanno separando.

Chi sono i due componenti della Royal Family che avrebbero deciso di porre fine alla loro relazione? Lui avrebbe scelto di seguire l’esempio di papà Carlo. Come sappiamo, il sovrano d’Inghilterra è stato tra i più criticati in passato per il divorzio drammatico da Lady Diana, la quale, a causa sua, si ritrovò a vivere un inferno.

Sembra ora che uno dei due figli della amatissima ex coppia reale sia pronta a seguire l’esempio dei genitori. Ecco chi ha riflettuto sulla sua vita coniugale decidendo di porre la parola “end” al proprio matrimonio. Scoppia lo scandalo a corte, un nuovo dramma colpisce la Royal Family britannica.

Loro pronti alla separazione, sudditi allibiti

Starebbero attraversando un momento davvero critico due componenti della casa reale inglese pronti, a quanto pare, a separarsi. Stiamo parlando di Harry e Meghan. Gli attuali Duchi del Sussex avrebbero già deciso di dividere le loro strade.

A farlo sapere è la Royal watcher Lady Colin Campbell che è convinta che presto il mondo verrà a conoscenza della separazione tra il rampollo inglese e la ex attrice americana. Come mai le due teste (semi) coronate avrebbero deciso di dirsi addio?

Secondo quanto affermato dai tabloid inglesi che con Lady Campbell hanno parlato, Harry, da quando è morta la Regina Elisabetta, sentirebbe sempre più la mancanza della sua famiglia d’origine.

E’ cambiato da quando è ritornato in California e si sarebbe allontanato sempre di più dalla sua consorte che ormai conduce una vita completamente diversa dalla sua. La ex attrice americana, amante della politica, pare infatti che sia intenzionata a farsi strada anche in questo mondo complicato del quale è sempre stata affascinata.

Ma il problema non è soltanto questo. Tra due mesi, a gennaio 2023, uscirà “Spare”, il libro scritto dal principe Harry che si preannuncia già scandaloso per la Royal Family dato che esporrà tutti i segreti e i misteri che da anni aleggiano a corte.

Crisi e separazione: tutta colpa della famiglia

Tutti i componenti della casa reale saranno privati della loro intimità, messi a nudo con tutte le fragilità. Conosceremo, secondo le anticipazioni che del libro già sono uscite, anche aspetti inediti dei reali inglesi, dei problemi che hanno affrontato e dei tanti segreti che hanno nascosto.

Anche il libro è una delle ragioni che avrebbe portato i due coniugi ad allontanarsi. Pare infatti che per scrivere la sua biografia il principe Harry abbia chiamato alcune delle sue ex fidanzate.

La Markle, venuta a conoscenza di questo dettaglio, presa dalla rabbia, avrebbe contattato Chelsy Davy, la storica fidanzata del principe Harry, quella per la quale il rampollo inglese perse la testa al punto da volerla sposare, per dirle di interrompere ogni rapporto con suo marito.

I due ex fidanzati sono ancora in contatto e solo di recente si sono incontrati in Colorado durante un appuntamento di beneficenza. Ancora, però, non è questa l’unica ragione che avrebbe portato Harry e Meghan a scontrarsi.

Da palazzo reale, in Inghilterra, William, Kate e Carlo starebbero organizzando un piano per tentare di riportare a casa Harry. Qual è l’idea dei reali britannici? Spogliare Harry di ogni titolo, anche di quelli concessigli in passato della Regina Elisabetta e dei quali il principino va più che fiero, per indurlo a tornare a palazzo.