Albania-Italia, probabili formazioni e statistiche

L’Italia di Roberto Mancini scende in campo in Albania per un’amichevole che servirà al commissario tecnico per testare la condizione fisica di tanti giocatori.

Patita difficile psicologicamente per gli azzurri che si trovano a dover scendere in campo a pochi giorni dall’inizio di un Mondiale che purtroppo non ci vedrà protagonisti.



Dopo tre mesi intensi di Serie A i giocatori sono pronti a tornare in nazionale ed a pochissimi giorni dall’inizio del campionato del mondo sfideranno l’Albania in un’amichevole interessante per capire lo stato di forma degli azzurri.

Tante le curiosità intorno alla squadra allenata da Roberto Mancini che si presenta con tanti giovani interessanti che hanno ben figurato in questi ultimi mesi di campionato.

Gli azzurri nel 2023 dovranno ricompattare il gruppo con l’obiettivo di tornare di nuovo competitivi per il prossimo europeo valorizzando i vari talenti presenti all’interno della rosa.

Mancini ritrova Federico Chiesa, il numero 7 della Juventus è tornato in campo nell’ultimo mese e stasera potrebbe ritrovare minuti anche in maglia azzurra a 11 mesi dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio.

Albania con il 3-5-2, c’è Kumbulla in difesa

L’Albania si prepara ad ospitare l’Italia con l’obiettivo di regalare una gioia ai propri tifosi, Reja non ha grande qualità in campo ma in più occasioni ha dimostrato di aver dato un’identità precisa alla propria squadra che è brava a coprirsi per poi ripartire in contropiede.

Tra i pali c’è Berisha con Kumbulla, Ismajli e Mihaj a comporre la linea difensiva, a destra giocherà il biancoceleste Hysaj con Lenjani sulla corsia opposta.

Abrashi, Bare e Bajrami guideranno il centrocampo in appoggio delle due punte Broja e Uzuni.

Italia con il 3-4-3, Zaniolo titolare

Dopo qualche buona prestazione con la maglia della Roma il ct Mancini concede una chance dall’inizio a Nicolò Zaniolo che giocherà in appoggio di Giacomo Raspadori e Vincenzo Grifo.



La difesa titolare a tre davanti a Donnarumma dovrebbe essere composta da Bonucci, Bastoni e Scalvini, Verratti e Tonali saranno i registi mentre Di Lorenzo e Dimarco saranno impegnati sulle corsie esterne.

Possibile nella ripresa l’ingresso in campo di Miretti e Fagioli, pronti a fare il loro esordio con la nazionale azzurra.

In panchina anche Barella e Chiesa, l’esterno bianconero ha 20/25 minuti nelle gambe e quasi sicuramente scenderà in campo.