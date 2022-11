Chiara Nasti è diventata mamma: è nato Thiago

Dopo 9 mesi di lunga attesa per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni è arrivato finalmente il momento di conoscere il loro piccolo Thiago. Una delle coppie più social di sempre è pronta a far conoscere il piccolo di casa Zaccagni al mondo. Con un post, oggi Chiara Nasti informa i suoi fan della nascita del suo primogenito Thiago. Mattia Zaccagni e Chiara Nasti sono ufficialmente diventati genitori.

Sono state postate le prime foto del piccolo Thiago in braccio al papà sulla pagina instagram ufficiale di Chiara Nasti. Il neo papà stringe tra le braccia il suo piccolo Thiago ed è subito amore a prima vista. Anche il calciatore Laziale ha condiviso con i suoi fan e con il mondo la lieta notizia, decidendo di dedicare un post alla sua compagna esaltando la sua forza e bravura nell’aver messo al mondo Il piccolo Thiago.

È nato il piccolo Thiago

«Benvenuto amore di mamma e papà. Ti amiamo da morire», queste le parole di Chiara Nasti, pubblicate insieme alle prime due foto scattate al piccolo Thiago. La prima foto lo vede in braccio al suo papà, mentre l’altra nella sua culla d’ospedale con il suo primo cappellino e copertina. La tenera foto ha scatenato tanti commenti di auguri da parte dei fan della coppia sotto il post.

Purtroppo a rovinare il momento ci sono anche tanti altri commenti che fanno riferimento alla precedente relazione della neomamma con Nicolò Zaniolo. È ormai noto a tutti il coro «Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo», postato come commento più volte sotto le foto del piccolo Thiago. Mamma Nasti però, nonostante la stanchezza post parto, non si lascia sfuggire questi commenti e risponde a tono a coloro i quali attraverso un commento, lasciano intendere che il figlio non sia di Zaniolo.

Il neo papà: Mattia Zaccagni

Anche il neo papà ha annunciato l’arrivo del suo piccolo Thiago tramite i social. Sulla sua pagina Instagram infatti è possibile vedere un post rivolto a Chiara. Utilizzando dolci parole infatti, il calciatore della Lazio ha commosso la sua compagna. «Sei una forza della natura, sei stata incredibile amore mio! Benvenuto piccolo Thiago sei la gioia più grande della nostra vita, mamma e papà ti amano tanto», queste le parole che fanno da cornice ad una foto di Chiara Nasti sul letto di ospedale, pronto ad abbracciare il suo piccolo.

I post non finiscono qui. Mattia Zaniolo infatti sembra non riuscire a frenare la sua voglia di scattare e immortalare questo giorno così speciale. Sulla pagina appare un altro post per il suo primogenito commentando «Non ho mai provato un emozione così grande». Di certo questo rimarrà uno dei giorni più belli della sua vita.

Gli auguri per il piccolo Thiago e per i neo genitori arriva anche della S.S. Lazio, che ovviamente non poteva mancare all’appello. Sull’account ufficiale del club Infatti è stato pubblicato un fiocco di colore azzurro per augurare il meglio al piccolo, ma anche a papà Mattia e mamma Chiara.

Ad ogni modo, la coppia è sempre stata abituata a vivere sotto i riflettori e di certo, anche questa volta non si curerà assolutamente dei commenti degli hater, ma investirà il loro tempo per poter coccolare il nuovo arrivato in casa Zaccagni.