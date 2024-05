TV, il nuovo aumento spaventa gli italiani: si dovranno pagare 600 euro all’anno

A molti telespettatori italiani non farà certamente piacere scoprire che a partire dal prossimo anno ci sarà un nuovo aumento per poter guardare la TV. A cosa facciamo riferimento? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Gli aumenti che si sono registrati negli ultimi anni hanno davvero messo alle corde tantissime famiglie italiane. Gli aumenti delle bollette di luce e gas, il costo della vita sempre più massiccio e moltissimi altri aspetti, infatti, stanno pesando enormemente sulle finanze di milioni di cittadini del nostro Paese.

L’inflazione e il carovita, infatti, non consentono più di affrontare la quotidianità in modo sereno. Ogni famiglia media italiana deve far bene i conti per far quadrare la situazione senza problemi sul medio e sul lungo periodo.

Non farà, poi, certamente piacere a tanti italiani scoprire che c’è un nuovo aumento che riguarda il poter guardare alcuni programmi televisivi. Non ci riferiamo al Canone Rai. Questa imposta viene pagata direttamente sulla bolletta della luce e pesa in una misura non troppo ingente.

Ci riferiamo, invece, a qualcosa di diverso. Nei prossimi paragrafi ti daremo tutte le informazioni necessarie.

Nuovo aumento per guardare la TV: un costo davvero esorbitante

Le Pay TV hanno preso il sopravvento negli ultimi 25 anni. Sono tanti gli italiani che scelgono di pagare mensilmente un piano di abbonamento per poter guardare tutti gli eventi sportivi preferiti, i film, le serie tv e tanto altro ancora. Il nuovo aumento di cui vogliamo far cenno riguarda la piattaforma DAZN, il servizio streaming che dispone in esclusiva dei diritti per guardare la Serie A e tanti altri eventi calcistici e sportivi.

L’emittente ha reso noto che a breve scatteranno i nuovi aumenti. In alcuni casi gli italiani per poter guardare tutto quello che DAZN propone dovranno sborsare circa 600 euro all’anno. Ecco che cosa c’è da sapere.

Tutti i dettagli e le cifre

Con il nuovo piano di abbonamento “Plus”, il costo mensile per poter guardare tutta la Serie A e i vari eventi proposti da DAZN salirà a ben 59,99 euro al mese. Chi opta per un abbonamento annuale, invece, pagherà 599 euro, risparmiando circa 10 euro al mese.

Il vantaggio di questo abbonamento è che sarà possibile guardare in contemporanea più eventi anche essendo connessi a una rete internet diversa. In contemporanea potranno essere connessi due dispositivi al massimo, mentre quelli registrabili saranno 7. Questo piano di abbonamento consente di annullare il rinnovo automatico direttamente dall’area personale “Il mio account”.

Invece, il piano “Standard” ha un costo che parte da 34,99 euro al mese, ma i due dispositivi connessi in contemporanea dovranno per forza essere collegati alla medesima linea internet. Un aspetto non proprio di poco conto.

Un aumento complessivo che sta già scatenando parecchie polemiche fra i consumatori.