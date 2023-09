Si sopravvive se l’ascensore precipita? La migliore strategia secondo la scienza

E’ uno dei più grandi incubi di sempre, cosa succede se l’ascensore precipita? Si sopravvive? Ecco cosa dice la scienza.

Dite la verità, almeno una volta prendendo l’ascensore ci siamo chiesti che cosa possa accedere nel momento in cui questa dovesse precipitare. In realtà, quello che ci si chiede è se sia possibile sopravvivere qualora l’ascensore dovesse precipitare.

L’ascensore in caduta raggiunge delle velocità altissime, eppure in alcuni casi è possibile limitare i danni dell’impatto e sperare così di sopravvivere. Ad ogni modo però, bisogna mettere in atto tutta una serie di comportamenti e di azioni che possano rendere la caduta più “morbida”.

Ascensore che precipita, cosa fare?

L’ascensore è stata sicuramente una grande invenzione perché permette di poter salire edifici e strutture e raggiungere i piani più alti senza fare alcuna fatica.

Ad ogni modo però molte persone per paura non riescono proprio a salire su un ascensore. Il motivo è essenzialmente uno, ovvero il fatto che seppur bassa c’è la probabilità che l’ascensore possa precipitare nel vuoto.

Vi sarà sicuramente capitato almeno una volta nella vita di prendere l’ascensore e di pensare che cosa possa accadere se all’improvviso dovessero spezzarsi cavi e iniziare a precipitare. In questi casi si pensa ovviamente a non uscirne vivi da una situazione del genere.

Come abbiamo già avuto modo di vedere, seppur bassa esiste la probabilità che si possa precipitare con l’ascensore. Parliamo di casi davvero eccezionali, visto che gli ascensori sono delle macchine abbastanza solide e dotate anche di sistemi di sicurezza molto efficienti. Oggi però vogliamo illustrarvi che cosa potrebbe accadere se un ascensore dovesse precipitare e come sopravvivere.

La migliore strategia per non morire

Sai dovessimo trovarci al cinquantesimo piano e l’ascensore improvvisamente dovesse precipitare nel vuoto, a che velocità andremmo?

Nel caso dell’ascensore entrano in gioco tutte le forze, e dal cinquantesimo piano l’ascensore impiegherebbe ben 6,1 secondi a schiantarsi al suolo, andando ad una velocità di circa 148 km orari. Insomma, non ci sarebbe neppure il tempo di rendersi conto di che cosa sta per accaderci. Tuttavia nonostante ci possano sembrare pochi i secondi, le conseguenze potrebbero essere davvero molto gravi.

Non è detto che però ne dobbiamo uscire morti da questa situazione. Secondo la scienza sarebbe anche tecnicamente possibile sopravvivere a questa situazione davvero molto rara, anche se l’ascensore dovesse precipitare da altezze considerevoli.

Ma come salvarsi, dunque? La cosa da evitare sicuramente è saltare prima dell’impatto, perché non si risolverebbe nulla visto che andremmo soltanto a “rubare” qualche chilometro in caduta, che sostanzialmente non cambierebbe la situazione.

Cosa fare quindi per rendere meno letale l’impatto? Anche se potrebbe sembrarvi assurdo la risposta è la seguente, ovvero sdraiarvi a terra.

Dovete sdraiarvi a terra aderendo al suolo con la massima superficie possibile, in questo modo la forza dell’impatto si distribuisce su tutto il piano e si diminuisce il rischio di fratture e di lesioni interne.

Non è detto che questo possa salvarci la vita al 100%, ma sicuramente posizionarci a quattro di bastoni, posizionando le parti molli verso il basso quindi con la pancia verso il basso ed eventualmente proteggere la testa più possibile, questo per evitare di essere colpiti dai detriti.

Cosa fare in caso di crollo?

Stiamo ovviamente parlando di situazioni davvero molto più rare che andrebbero a sfociare addirittura nell’assurdo. Al giorno d’oggi, infatti tutti gli ascensori sono sicuri e sono dotati anche di diversi sistemi di sicurezza.

Negli ascensori più sofisticati, a reggere una cabina ci sono dai 6 agli 8 cavi molto spessi e fatti in acciaio. Ogni cavo è capace di reggere da solo tutto il peso della cabina, più il 25% del suo peso. Questo per farvi capire che se anche dovesse rimanere un solo cavo, questo reggerebbe l’intero ascensore.

Potrebbero però accadere delle situazioni assurde o eventi straordinari come ad esempio un aereo che entra nel palazzo e che decreta la caduta dell’ascensore. Poi ci sono anche i sistemi di sicurezza che si attivano in caso di caduta, il primo rallenta la caduta, il secondo attutisce l’impatto.