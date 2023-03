Si è dimessa la direttrice di Rai Sport, Alessandra De Stefano

Alessandra De Stefano si è dimessa dal suo ruolo di direttrice di Rai Sport. La giornalista, secondo quanto riportato dal Foglio, avrebbe deciso di lasciare il posto in seguito a dei problemi all’interno della redazione sportiva della rete pubblica. In galloni di direttore passeranno, quindi, in attesa di una decisione in tal sento, al vicedirettore anziano, Marco Franzelli.

Alessandra De Stefano ha saluto, secondo quanto è stato riportato dal Foglio, la redazione di Rai Sport di cui, a novembre del 2021, aveva accettato la direzione. La giornalista, in Rai dal 1992, e storica voce del ciclismo, ha deciso di dimettersi da direttrice per delle divergenze all’interno della redazione sportiva. Anche se nulla è ancora stato confermato dai diretti interessati.

De Stefano non è più la direttrice di Rai Sport, cosa ha portato alla rottura tra la giornalista e la tv pubblica

E secondo quanto riportato sempre dal quotidiano diretto da Claudio Cerasa, sono state tante. Iniziano dalle critiche derivate dalle sue scelte editoriali, dalle altre critiche che sono arrivate per il format scelto per i Mondiali in Qatar, non esattamente il prodotto più vincente della storia della tv pubblica, ma anche i numeri (e questo lo dicono da Repubblica) che stanno facendo sia Novantesimo minuto, sia la Domenica sportiva, ma anche la difficile gestione interna.

A Di Stefano pare sia stato contestato il fatto che abbia chiamato Lia Capizzi, da giornalista esterna, a condurre il programma della domenica sera, ma da Milano, hanno detto, hanno lamentato anche dei mal di pancia perché, secondo loro, la redazione di Roma venivano considerata più di loro.

E poi c’è il tema riguardante Enrico Varriale. L’ex vicedirettore, esperto di calcio, allontanato sei mesi fa dalla Rai perché imputato in un processo per stalking e lesioni nei confronti dell’ex compagna che lo ha denunciato anche per essere stata picchiata e insultata, ha fatto a sua volta causa alla tv pubblica tramite il giudice del lavoro. Le richieste del giornalista napoletano, di città e di fede, sono quelle di un reintegro e di un programma tutto per sé da condurre in diretta, con collegamenti esterni e, fra gli ospiti, tifosi e direttori della Serie A.