Si avvicinano per dargli da mangiare, la reazione del coccodrillo stupisce tutti

Coccodrilli, i terribili predatori di terra e mare

Considerati tra gli animali più pericolosi al mondo, ogni anno i coccodrilli uccidono almeno 1000 persone. Tuttavia è bene specificare che delle 23 specie presenti in natura di questi rettili, solo 5 costituiscono davvero una minaccia per l’uomo.

Definito come il terribile predatore di terra e di mare, per la sua capacità di sopravvivere sia fuori che dentro l’acqua, il coccodrillo adora gli agguati: è sempre pronto a sbucare dai fiumi o dai laghi per attaccare la sua preda.

Tra le specie più pericolose menzioniamo sicuramente i cosiddetti Coccodrilli del Nilo che attaccano non solo gli animali ma anche gli uomini. In Nuova Guinea ogni anno si verificano attacchi mortali da parte di questi rettili che di solito però, diventano aggressivi solo se si sentono minacciati nel loro habitat naturale.

Eppure, per quanto i coccodrilli rappresentino un serio pericolo per l’essere umano, ci sono tante persone che sfidano la natura e la paura, decidendo di incontrare questi alligatori. Oggi vogliamo raccontarvi cosa è successo a due turisti che hanno dato del cibo a un coccodrillo. La sua reazione vi stupirà.

La reazione del coccodrillo stupisce tutti

I coccodrilli sono davvero delle creature crudeli ed aggressive pronte ad uccidere chi osa entrare nel loro territorio? È verità: se si sentono minacciati dall’uomo, non esistano a mostrare tutta la potenza dei loro denti in grado di sbranare anche uomini forti e muscolosi.

Ma siamo proprio sicuri che siano tutti così? Anche in natura, e le immagini che tra poco vedrete lo dimostrano, ci sono delle eccezioni. Guardate la reazione di questo coccodrillo dopo aver ricevuto del cibo:

Cosa notate? Sì, è proprio come sembra. Dopo aver inghiottito in un solo boccone del cibo datogli da due visitatori, il coccodrillo tenerissimo esce fuori dall’acqua per farsi coccolare!

I suoi occhi mostrano tutta la dolcezza di cui è capace. Il coccodrillo ha apprezzato la gentilezza umana e ha ripagato i suoi benefattori concedendo loro pochi secondi di carezze: sembra quasi che sorrida!

Queste immagini sono davvero incredibili e mostrano come gli animali non sono mai aggressivi o feroci senza ragione. Se qualcuno li minaccia o se invade il loro territorio, è naturale che rispondano con ferocia per proteggere se stessi e il loro habitat.

Non sappiamo a quale specie appartenga questo coccodrillo, sappiamo però che è davvero tenerissimo. Non solo non teme il contatto umano ma lascia anche, seppur per pochi secondi, la sua comfort zone per farsi coccolare da un uomo.

Anche se i coccodrilli sono considerati tra gli animali più pericolosi al mondo, al decimo posto in una classifica che elenca le specie più feroci e aggressive del Pianeta, il rettile che vi abbiamo mostrato è la dimostrazione che si può essere buoni e manifestare riconoscenza e gratitudine anche se si appartiene a una specie considerata minacciosa per l’uomo.