Previsioni del tempo: che weekend ci aspetta?

By

Previsioni del tempo: ci attende un weekend meteo all’insegna di variabilità diffusa con alternanza di sole e temporali. Il nostro Paese si prepara ad accogliere un fronte atlantico in arrivo dall’Europa settentrionale, portando con sé fenomeni intensi e anche la possibilità di grandinate.

Nel frattempo, l‘anticiclone delle Azzorre che aveva preso il controllo della situazione in Italia dovrà fare i conti con alcune turbolenze provenienti dal Centro Nord Europa, dove ben tre depressioni si stanno muovendo all’unisono tra Regno Unito, Scandinavia ed Europa nord orientale. Queste perturbazioni, in viaggio lungo un corridoio instabile, lambendo prima e interessandole poi le regioni settentrionali del nostro Paese, con maggiore incisività durante proprio il fine settimana.

Previsioni del tempo ancora incerte

Il risultato? Ancora una volta, l’Italia sarà divisa tra un Centro-Sud baciato dal sole e con clima caldo, e una parte del Nord che rischierà forti temporali, inclusa la minaccia della grandine.

Oggi si prevede l’arrivo del fronte atlantico che interesserà principalmente i settori alpini e prealpini nel pomeriggio, per poi estendersi alle medie e alte pianure tra Lombardia e Triveneto. La perturbazione diventerà più intensa verso sera e notte, soprattutto tra Lombardia e Triveneto, dove i temporali potrebbero raggiungere livelli di forte intensità e accompagnarsi a grandinate di media grandezza. Nel resto della Penisola, invece, il tempo si manterrà soleggiato e stabile, con temperature in aumento e una ventilazione meridionale di Scirocco. I mari potrebbero risultare localmente mossi.

Evoluzione per domani

Domenica mattina erediterà ancora l’instabilità dai temporali della notte precedente, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Nel corso della giornata, però, il tempo dovrebbe migliorare con ampie aperture, anche se nel pomeriggio e la sera potrebbero verificarsi isolati temporali sulle Alpi e le Prealpi orientali, estendendosi localmente fino alla pianura Veneta e Friulana. Le temperature si manterranno stabili o subiranno un lieve ulteriore aumento al Sud, mentre la ventilazione moderata sarà occidentale e i mari mossi.

Previsioni a lungo termine

07 – 13 Agosto 2023: nel corso della seconda settimana, è prevista un’area di alta pressione in rinforzo sul Mediterraneo centromeridionale, con un coinvolgimento delle regioni meridionali e di gran parte del Centro del paese. Le precipitazioni si prevede saranno leggermente inferiori alla media per questo periodo in molte aree.

Per quanto riguarda le temperature, si prevede che siano ancora generalmente più basse del normale al Nord, mentre nel Centro-Sud saranno in linea con il periodo storico.

Meteo terza settimana di Agosto

14 – 20 Agosto 2023: nella terza settimana, l’alta pressione si rafforza ulteriormente su tutto il Mediterraneo e, di conseguenza, anche sul nostro paese. Ciò comporterà regimi precipitativi inferiori alla norma in molte zone. Inoltre, ci si aspetta un aumento generale delle temperature rispetto alle medie tipiche.

Ultima settimana di Agosto 2023

21 – 27 Agosto 2023: la quarta settimana mostra ancora una persistente anomalia positiva della pressione su gran parte dell’area mediterranea, compresa l’Italia. Per quanto riguarda le precipitazioni, non emergono segnali particolari, quindi si prevede che si attesteranno intorno alle medie climatologiche tipiche. Tuttavia, le temperature si prevede saranno ancora superiori alla media su tutto il territorio.

Previsioni del tempo per il weekend

Oggi, sulla Liguria, ci saranno molte nubi con la possibilità di isolate piogge o brevi rovesci per gran parte della giornata. Mentre nelle regioni dell’Ovest Emilia-Romagna, Piemonte e nelle aree alpine e prealpine, si prevede una nuvolosità parziale. Durante la mattina, si assisterà ad un rapido aumento della copertura nuvolosa nel Nord Piemonte e nelle altre aree alpine e prealpine, accompagnato da isolati temporali che potranno verificarsi fino al termine della giornata.

Al contrario, nelle altre zone del Nord, si prevedono poche nubi sparse, con la possibilità di temporali che arriveranno in tarda serata sulle pianure di Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Meteo centro, Sardegna e sud

Nel Centro e in Sardegna, il cielo sarà generalmente sereno, con deboli velature al mattino sulle regioni peninsulari e locali addensamenti più significativi fino a metà giornata nel settore toscano confinante con la Liguria.

Nel Sud e in Sicilia, il tempo sarà stabile, con il cielo sereno durante il giorno e stellato di notte.

Temperature

Le temperature in tutto il paese saranno in aumento, con un’attenzione particolare alle minime al Nord e su alcune isole come la Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia, mentre le massime aumenteranno su altre isole maggiori, Lazio, Campania e Basilicata.

Venti e mari

Per quanto riguarda i venti, si prevedono deboli venti orientali sulla Sardegna e l’Ovest della Sicilia. Sul resto del territorio, i venti saranno deboli e variabili, con brezze lungo le coste nel pomeriggio e raffiche durante i temporali.

Per ciò che concerne i mari, da poco mosso a mosso nel Mar Ionio, Mare di Sardegna e Mar Ligure, con quest’ultimo tendente a poco mosso già durante la mattina. Il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e il Tirreno sud-occidentale saranno invece mossi. Gli altri mari saranno poco mossi, con il settore ovest del Tirreno centrale che tenderà lentamente a mosso.

Evoluzione per domani

Per Domenica 30 Luglio 2023, sono previsti temporali durante la notte e al primo mattino su Trentino-Alto Adige, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Nel pomeriggio e sera, i temporali sono attesi su Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Centro-Nord del Veneto. Il resto d’Italia sarà stabile e ben soleggiato, ad eccezione di residui fenomeni locali durante la notte su Valle d’Aosta e Piemonte orientale.

Previsioni meteo inizio Agosto

I recenti aggiornamenti, sembrano confermano una notevole rottura del caldo estivo.

Prima correnti nord-atlantiche, poi la formazione di un’area di bassa pressione sui mari meridionali, potrebbero dare luogo a giornate tra il 5 e il 7 agosto di maltempo con piogge estese, temporali, vento e un calo termico rilevante.

Un contesto, quello descritto, che porterebbe a perdere molto gradi e a far rimanere le temperature considerevolmente inferiori rispetto a quelle tipiche del periodo.