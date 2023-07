Divorato per intero nello stomaco di questo coccodrillo, cosa trovano all’interno

By

Degli imbalsamatori hanno scoperto un alligatore che aveva divorato per intero un animale molto più grande.

Un gruppo di imbalsamatori in Alabama, negli Stati Uniti, ha catturato e ucciso un alligatore. Si trattava però di un alligatore diverso dal solito, perché il suo ventre era stranamente troppo gonfio e aveva una dimensione strana. Così come era strano il suo peso, superiore ai 450 chili, fino al doppio del normale per un rettile del genere. Ciò che hanno scoperto nel suo stomaco è impressionante.

Scoprono un cervo divorato per intero da un alligatore

La strana forma del ventre dell’alligatore e il suo peso hanno fatto insospettire il gruppo di imbalsamatori, i quali già sospettavano che all’interno dello stomaco dell’alligatore ci fosse qualcosa di grosso. Gli imbalsamatori hanno quindi aperto in due il corpo dell’animale, dopo averlo messo a pancia in su.

Certo non si sarebbero mai aspettati che fosse così grosso: una volta aperto il ventre del rettile, al suo interno hanno scoperto il corpo di un cervo adulto. L’alligatore l’aveva divorato interamente! Ma come aveva fatto? La teoria più plausibile è che il rettile abbia atteso pazientemente il momento giusto per attaccare.

Gli alligatori sono famosi per la loro astuzia e pazienza durante la caccia, preferendo avvicinarsi silenziosamente alle prede mentre queste ultime si fermano nei pressi di fiumi o laghetti per bere. Ed è proprio allora che, in un attimo, l’alligatore colpisce con le sue mascelle potenti, intrappolando la preda senza scampo.

A quel punto, la violenza e la rapidità dell’attacco rendono impossibile per la preda sfuggire, e il povero cervo deve averlo sperimentato sulla sua pelle.

Alligatori e coccodrilli, animali straordinari

Gli alligatori appartengono alla stessa famiglia dei coccodrilli, ma ci sono alcune differenze chiave tra le due specie. Gli alligatori, infatti, sono comunemente presenti nelle regioni asiatiche e americane e sono noti per tollerare l’acqua salata meglio dei coccodrilli. Questa capacità è dovuta alle loro speciali ghiandole, le quali filtrano il sale dall’acqua.

Inoltre, quando gli alligatori colpiscono le prede in acqua, chiudono l’esofago per evitare di ingoiarla, cosa che li aiuta ad evitare di ingerire acqua salata. Comunque, nonostante la maestosità e la pericolosità degli alligatori, anche questi predatori voraci diventano a loro volta vittime a causa della presenza dell’uomo.

La distruzione del loro habitat naturale e la caccia illegale, infatti, mettono a rischio la sopravvivenza di queste creature. L’incidente dell’alligatore dall’eccezionale pasto rivela una tragica ironia, poiché il rettile, un predatore micidiale, è caduto preda dell’interferenza dell’uomo, finendo per essere ucciso dagli imbalsamatori.

Un destino triste e ingiusto che dimostra ancora una volta la crudeltà umana nei confronti della natura e degli animali.

Coccodrilli e alligatori svolgono un ruolo cruciale nell’equilibrio ecologico delle regioni in cui vivono, aiutando a controllare le popolazioni di prede e contribuendo alla biodiversità. Questo episodio ci ricorda quindi quanto sia importante proteggere la natura selvaggia e le sue creature.

Dovremmo cercare di coesistere armoniosamente con le specie selvatiche e agire in modo responsabile per preservare l’habitat naturale di tutti gli animali. Solo così possiamo garantire un futuro sostenibile per loro e per noi stessi.