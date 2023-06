Su YouTube arriva il doppiaggio con l’IA generativa

L’IA generativa si occuperà del doppiaggio dei video di YouTube: ecco in cosa consiste questa novità della piattaforma.

Sta arrivando il doppiaggio con l’intelligenza artificiale generativa su YouTube, una novità incredibile che potrebbe cambiare per sempre il modo in cui vengono doppiati i filmati online. Sarà questa tecnologia capace di sostituire completamente i nostri amati doppiatori umani? Scopriamolo insieme.

YouTube, i video doppiati dall’IA generativa

Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale generativa ha fatto enormi passi avanti in molti settori tecnologici. Ora, anche il mondo del doppiaggio sembra destinato a beneficiare di questa innovazione.

YouTube sta per introdurre una nuova funzionalità che utilizza l’IA generativa per doppiare i video in modo automatico, come annunciato al Vidcon. Il doppiaggio in altre lingue sarà fornito da Aloud.

Lo strumento messo a disposizione dalla società è in grado di trascrivere automaticamente i filmati dal feed video a testo e successivamente tradurli in altre lingue, in modo da produrre un doppiaggio perfetto.

Attualmente, tale funzione è in fase di test e la lista di lingue disponibili è ancora limitata. Questa è la ragione per cui non è stato programmato un rilascio su larga scala.

Fino ad ora i risultati ottenuti sembrano essere particolarmente promettenti. È possibile ascoltare il test di doppiaggio in spagnolo generato da un’IA mediante la modifica delle impostazioni audio di un video del canale Amoeba Sisters, visibile qui di seguito. YouTube ha annunciato che sta lavorando per permettere alle tracce audio aggiunte ai video di essere riprodotte come la voce del creatore, con una maggiore espressione e sincronizzazione delle labbra. Queste funzionalità sono previste per il 2024. Questo dimostra come l’intelligenza artificiale generativa possa essere utilizzata in modo efficace per creare strumenti che in passato richiedevano molto impegno, tempo e sacrifici.

L’intelligenza artificiale sostituirà i doppiatori umani?

L’intelligenza artificiale generativa sta rivoluzionando il mondo del doppiaggio di film e video, permettendo una maggiore efficienza ed economia nella produzione. La domanda che sorge spontanea è la seguente: l’IA sostituirà i doppiatori umani?

In realtà, non sembra che ci sarà una completa sostituzione dei doppiatori da parte dell’IA generativa. Anche se l’AI può creare voci sintetiche molto realistiche e adattarle alle espressioni del viso dei personaggi in modo naturale, le manca ancora quella capacità interpretativa e creativa propria degli attori.

Ciò significa che l’intelligenza artificiale potrebbe essere usata per assistere i doppiatori durante le fasi di post-produzione o come supporto nei casi in cui si richiede un gran numero di voci dialogiche, senza compromettere la qualità. In questo modo, il lavoro delle due parti potrebbe integrarsi piuttosto che entrare in competizione.

C’è sempre la questione della preferenza del pubblico: molte persone apprezzano ancora il valore aggiunto dato dalle performance degli attori nel processo di doppiaggio.

Quindi, anche se l’utilizzo dell’IA genera numerosi vantaggi tecnologici ed economici, è improbabile che eliminerà completamente i talentosi professionisti umani presenti nell’industria cinematografica.