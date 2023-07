La Ocean Viking in stato di fermo al porto di Civitavecchia

La nave migranti Ocean Viking è in stato di fermo a Civitavecchia. La Guardia Costiera comunica irregolarità e mancanza di sicurezza.

Comunicato il fermo amministrativo della nave Ocean Viking al largo delle coste di Civitavecchia. La Guardia Costiera ha sollevato, infatti, diverse questioni relative alla sicurezza e alle irregolarità, relative all’imbarcazione. Ecco i dettagli della vicenda.

La nave Ocean Viking, operata dalle organizzazioni non governative SOS Mediterranée e Médecins Sans Frontières (MSF), si trova attualmente bloccata in mare a causa di un fermo amministrativo imposto dalla Guardia Costiera italiana.

Questa decisione ha sollevato una serie di polemiche e dibattiti riguardo alla gestione dei migranti e alle politiche di sicurezza marittima.

Secondo quanto dichiarato dalla Guardia Costiera, il fermo amministrativo è stato imposto a causa delle presunte irregolarità relative alla sicurezza della nave.

Tuttavia, le ONG che operano sulla nave migranti sostengono che la nave sia completamente conforme alle norme internazionali sulla sicurezza marittima e sul soccorso in mare.

La Guardia Costiera italiana ha dichiarato che la nave Ocean Viking è stata oggetto di un fermo amministrativo a causa di irregolarità relative alla sicurezza. Questa notizia viene dopo una serie di controversie riguardanti le operazioni di soccorso dei migranti nel Mediterraneo.

Secondo la Guardia Costiera, durante un’ispezione sono state riscontrate diverse violazioni delle norme internazionali sulla sicurezza marittima. In particolare, si fa riferimento a problemi legati alle condizioni igieniche e sanitarie a bordo della nave.

Il fermo amministrativo impone alla Ocean Viking di restare ormeggiata nel porto di Civitavecchia fino a quando non saranno risolte tutte le irregolarità segnalate. Questa misura mira ad assicurare la sicurezza sia dell’equipaggio che dei migranti presenti a bordo.

La notizia riportata da Il Giornale – riguardo all’equipaggio della nave Ocean Viking – solleva preoccupazioni legate alla sicurezza delle operazioni di salvataggio in mare.

È fondamentale che i membri dell’equipaggio abbiano le abilitazioni necessarie per gestire i mezzi di salvataggio, in modo da poter affrontare situazioni di emergenza – come l’abbandono della nave – in modo sicuro ed efficiente.

La Ong responsabile della nave ha dichiarato di essere al lavoro con le parti interessate per revocare il fermo amministrativo.

Tuttavia, non è ancora chiaro quali strumenti intendano utilizzare per contrastare il provvedimento.

È importante sottolineare che questo non è il primo fermo amministrativo che la Ocean Viking subisce.

I precedenti fermi sono avvenuti, infatti, nel 2022 e nel 2020. Questi episodi evidenziano l’importanza di garantire la sicurezza delle operazioni di salvataggio in mare e di adottare misure adeguate per evitare irregolarità che mettano a rischio la vita dell’equipaggio e dei migranti.

Cosa fa la Ocean Viking in mare

La nave migranti Ocean Viking è un’imbarcazione operata dalle organizzazioni non governative (ONG) SOS Méditerranée e Medici Senza Frontiere (MSF) per fornire soccorso e assistenza ai migranti in difficoltà nel Mar Mediterraneo.

Ecco un elenco delle principali operazioni che la nave svolge:

Ricerca e salvataggio : la nave Ocean Viking si imbarca in missioni di ricerca e salvataggio per individuare e assistere le imbarcazioni in difficoltà nel Mar Mediterraneo. Utilizzando radar, telecamere termiche e altre tecnologie di rilevamento, l’equipaggio cerca di individuare imbarcazioni affondate o in pericolo;

: la nave Ocean Viking si imbarca in missioni di ricerca e salvataggio per individuare e assistere le imbarcazioni in difficoltà nel Mar Mediterraneo. Utilizzando radar, telecamere termiche e altre tecnologie di rilevamento, l’equipaggio cerca di individuare imbarcazioni affondate o in pericolo; Soccorso in mare : una volta individuate imbarcazioni in difficoltà, la nave Ocean Viking interviene per fornire soccorso immediato alle persone a bordo. Il personale a bordo è addestrato per gestire situazioni di emergenza e fornire cure mediche di base. Sono distribuiti gilet di salvataggio ed è offerto cibo e acqua alle persone soccorse;

: una volta individuate imbarcazioni in difficoltà, la nave Ocean Viking interviene per fornire soccorso immediato alle persone a bordo. Il personale a bordo è addestrato per gestire situazioni di emergenza e fornire cure mediche di base. Sono distribuiti gilet di salvataggio ed è offerto cibo e acqua alle persone soccorse; Trasferimenti sicuri : dopo il soccorso in mare, la nave Ocean Viking trasferisce i migranti in un luogo sicuro. Di solito, questo coinvolge il coordinamento con le autorità locali o la Guardia Costiera per sbarcare i migranti presso un porto sicuro. In passato, la nave Ocean Viking ha spesso attraccato a Malta o in Italia;

: dopo il soccorso in mare, la nave Ocean Viking trasferisce i migranti in un luogo sicuro. Di solito, questo coinvolge il coordinamento con le autorità locali o la Guardia Costiera per sbarcare i migranti presso un porto sicuro. In passato, la nave Ocean Viking ha spesso attraccato a Malta o in Italia; Assistenza medica: dispone di una clinica a bordo dove sono fornite cure mediche ai migranti soccorsi. Le équipe mediche di MSF forniscono cure di base e stabilizzano le persone in condizioni critiche prima del trasferimento a terra per ulteriori cure.

Infine, la nave offre protezione e supporto psicologico, in quanto molti migranti che sono soccorsi sulla nave Ocean Viking hanno subito traumi fisici e psicologici durante il loro viaggio.