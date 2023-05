Bonifico di 1.222,51 euro dall’INPS per questi lavoratori: a chi spettano di diritto

Alcuni lavoratori potranno ricevere dall’INPS un bonifico più alto del previsto, pari a 1.222,51 euro. Ecco perché.

Buone notizie per i lavoratori che percepiscono una forma di Cassa Integrazione o di FIS. L’INPS ha infatti annunciato un aumento dell’importo massimo che erogherà per questi provvedimenti. Si tratta di un aiuto importante, perché alcuni lavoratori potranno in questo modo ricevere un bonifico di 1.222,51 euro. Vediamo come funziona e di chi si tratta nello specifico.

Cassa Integrazione e FIS, aiuti per i lavoratori

La CIGO, acronimo che sta per Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, è un utile aiuto per alcuni lavoratori. Questa agevolazione prevede che l’INPS versi una certa cifra a coloro che subiscono un taglio allo stipendio per crisi aziendale temporanea.

La Cassa integrazione ha lo scopo sia di garantire un reddito a questi lavoratori, sia di mantenere stabili i livelli di occupazione del Paese. Questo è possibile perché allo stesso tempo l’INPS solleva l’azienda in crisi dall’onere di pagare i propri dipendenti, evitando che l’azienda debba licenziarli.

Un ulteriore tipo di Cassa Integrazione è quella Guadagni Straordinaria. In questo caso, l’INPS provvede a integrare lo stipendio dei lavoratori in caso di contratti di solidarietà, difficoltà dell’azienda nella produzione o processi di riorganizzazione.

Esistono anche i FIS, i Fondi di integrazione salariale bilaterali, che per essere attivati richiedono le stesse condizioni della Cassa Integrazione Straordinaria. I FIS, in particolare, subentrano nei settori in cui non vige la Cassa Integrazione. Si tratta quindi di strumenti previsti dalla legge italiana per gestire situazioni di crisi economica temporanea che colpiscono le imprese e i lavoratori dipendenti.

I FIS sono istituiti mediante accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle degli imprenditori di un determinato settore produttivo, con l’obiettivo di garantire un sostegno economico ai lavoratori che rischiano di perdere il proprio posto di lavoro o di subire una riduzione dell’orario di lavoro.

Questi fondi vengono alimentati da contributi versati dalle imprese e dai lavoratori stessi e vengono gestiti da enti paritetici composti da rappresentanti delle parti sociali.

In arrivo un bonifico maggiorato per molti lavoratori

Con la Legge di Bilancio 2022, il Governo ha aumentato i fondi a disposizione per tutte queste misure. L’INPS ha infatti fatto sapere, attraverso il messaggio 1281 risalente al 2022, che sia per i FIS che per la Cassa Integrazione l’importo massimo del sussidio salirà a 1.222,51 euro. Questo è valido anche in caso di sospensione del lavoro a partire dal 2021.

Quindi, i lavoratori che dall’inizio del 2021 posseggono i requisiti per ricevere o la Cassa Integrazione, ordinaria o straordinaria, o i Fondi di integrazione salariale bilaterali, potranno potenzialmente ricevere una cifra più alta. Ad essere esentati da questa agevolazione saranno solo i lavoratori che percepiscono dei FIS con trattamento maggiorato.

Questa notizia è sicuramente positiva per i lavoratori italiani che si trovano in difficoltà a causa della crisi economica. L’incremento della soglia massima della Cassa Integrazione e dei FIS fornirà un aiuto finanziario importante per coloro che subiscono un taglio allo stipendio a causa di una crisi aziendale.

Inoltre, questa misura dovrebbe contribuire a mantenere stabili i livelli di occupazione del paese, poiché le aziende saranno in grado di evitare licenziamenti grazie alla Cassa Integrazione.

Tuttavia, è importante notare che la Cassa Integrazione e i FIS sono misure temporanee che non risolvono i problemi strutturali dell’economia italiana. Per fare ciò, sono necessarie riforme strutturali che aumentino la competitività delle imprese e creino posti di lavoro a lungo termine.