Non interrare mai le zucchine accanto a queste piante: l’errore commesso da tanti

Non interrare mai le zucchine accanto a queste piante. L’errore che in tanti commettono può vanificare tutta la fatica. Attenzione.

È tempo di orto primaverile. È già possibile piantare ortaggi e verdure come le zucchine. A questo proposito, sai che non dovresti mai interrarle vicino a queste piante? Ecco cosa rischi.

La coltivazione della zucchina

Chi è un esperto pollice verde sa che può avere finalmente inizio l’orto primaverile: è possibile piantare già verdure e ortaggi che si raccoglieranno poi tra poche settimane.

Le zucchine sono tra queste. Se vuoi avere un raccolto abbondante segui questi suggerimenti. Regola numero 1: non interrare mai le zucchine accanto a queste piante. L’errore più comune commesso soprattutto dai novellini, rischia di vanificare tutti i tuoi sforzi.

In questo contributo scopriremo come funziona la coltura di questa verdura deliziosa e qual è il modo migliore per potersene prendere cura portando in tavola prodotti buoni, biologici e salutari.

È possibile piantare le zucchine a partire da marzo. Con l’inizio della primavera puoi tentare la coltivazione in vaso prima di trapiantarle poi, a distanza di qualche settimana, nel terreno.

Ma il mese ideale per sperare in un buon raccolto è sicuramente maggio. Ricordati di interrare le tue piantine di zucchine a una distanza di almeno 30 cm le une dalle altre per far sì che possano avere tutto lo spazio necessario per poter crescere bene.

Attenzione anche all’irrigazione. Le piante di zucchine devono essere innaffiate regolarmente soprattutto nei mesi più caldi: hanno bisogno infatti di tanta acqua per sopravvivere.

Ti sveliamo anche un segreto che in pochi conoscono. Sai come ottenere un maggior numero di zucchine? Ecco che cosa devi fare.

Nel momento in cui la tua pianta inizierà a cacciare i primi frutti dovrai tagliare il ramo principale. Così facendo, la tua pianta svilupperà nuove ramificazioni e di conseguenza nasceranno nuove zucchine.

Anche in agricoltura ci sono delle regole precise da seguire se si vuole ottenere un buon raccolto. Per esempio, sai che le zucchine non dovrebbero mai essere interrate vicino a queste piante? Eppure quello di cui ti stiamo per parlare è l’errore più comune che in tanti commettono.

Non interrare mai le zucchine accanto a queste piante: ecco l’errore che commetti

Non è facile coltivare la terra né tantomeno portare in tavola frutta, verdura e ortaggi soprattutto se non si seguono regole precise di coltura.

Le zucchine sono tra i prodotti più buoni e salutari che in questo periodo è possibile già coltivare e raccogliere. Sai però che se le interri vicino a queste piante commetti un errore? Ti spieghiamo nei dettagli a che cosa stiamo facendo riferimento.

Se non sei un esperto di orto e stai per piantare le tue prime zucchine, segui attentamente questi consigli e vedrai che otterrai dei risultati straordinari. Come abbiamo detto poco più sopra, le zucchine sono delle piante particolari che necessitano di determinate condizioni per poter crescere sane, forti e robuste.

Il terreno in cui le devi piantare, innanzitutto, non deve essere né troppo calcareo né troppo argilloso. Esse necessitano poi di molta acqua, soprattutto nei periodi estivi e cosa più importante, hanno bisogno davvero di tanta luce.

Quindi assicurati di iniziare la coltivazione delle tue piante di zucchine in un posto particolarmente soleggiato. Passiamo però al punto più importante: vicino a quali piante non dovresti mai interrare le tue zucchine?

Te lo diciamo subito. Per esempio, le zucchine non amano stare accanto alle erbe aromatiche né tantomeno ad altre piante che appartengono alla stessa famiglia cioè a quella delle Cucurbitacee.

Tienile dunque alla larga da cetrioli o meloni per esempio, e piantale invece vicino a piante leguminose come i fagioli o anche i pomodori. Il consiglio degli esperti è di cambiare ogni anno il posto in cui interrare le tue piantine.

Cambiando postazione eviterai che i parassiti concentrati in una determinata area del terreno finiscano per rovinare o distruggere la tua pianta. Non devi spaventarti per queste informazioni. Se sei alle prime armi potrebbe sembrarti una cosa difficile iniziare la coltivazione ma ti assicuriamo che non è così.

Se seguirai questi semplici consigli non solo ti troverai benissimo ma avrai la possibilità di portare sulla tua tavola tante zucchine sane e biologiche. Tra l’altro si tratta di verdure salutari e perfette per l’organismo. Ricche di vitamine, di acqua e di fibre aiutano l’intestino a purificarsi e il nostro corpo a stare meglio. Ancora, sono ipocaloriche per cui perfette da integrare nella tua alimentazione soprattutto se stai seguendo un regime alimentare equilibrato.