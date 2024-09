Pelle soda e senza rughe con un ingrediente che usi spesso in cucina

Pelle soda e senza rughe con una sola patata, ecco come funzionerebbe questa crema fai da te che potrebbe rendervi più belle. L’ingrediente principale è solo uno ed è una patata, ma voi potete anche aggiungere altri ingredienti a vostro piacimento per rendere più morbida, profumata ed efficace questo cosmetico.

Sul web sta spopolando la ricetta di una crema che si può realizzare direttamente in casa e che avrebbe degli effetti benefici sulla pelle. L’ingrediente principale della crema è la patata, un tubero che si pensa che abbia degli effetti positivi sul derma. In ogni caso, prima di realizzarla vi consigliamo di mettervi in contatto con il vostro medico per chiedergli se effettivamente possa migliorare l’aspetto della vostra pelle del viso.

È una crema viso alla patata

Dopo avervi parlato della crema anti rughe migliore in commercio che potreste trovare a meno di 10 euro in questo supermercato, oggi vi sveliamo la ricetta di una crema viso alla patata che potrebbe ringiovanire la vostra pelle. Si dovrebbe poter usare sia sul viso che sulle mani. La prima cosa che dovete fare per realizzarla è quella di sbucciare le patate in questione. Poi, create una purea utilizzando anche l’acqua di cottura delle patate.

Quindi potete dividere la crema in due differenti varianti. Una a cui aggiungere ingredienti come la curcuma, il succo di limone e l’olio di semi di lino e vitamina E; mentre un’altra con lo yogurt, il miele e la vitamina E. Tutte e due le creme che potrete realizzare dovrebbero avere degli effetti anti-invecchiamento e schiarenti, in grado di migliorare anche l’elasticità e la luminosità della pelle. E di seguito vi sveliamo come si dice che andrebbe applicata questa crema che in molti stanno realizzando specialmente di recente, nonostante si dica che la ricetta sia addirittura centenaria.

Quando e come applicarla

Il consiglio delle fonti è quello di applicare uno strato sottile di questa crema sulla pelle che volete trattare circa due o tre volte alla settimana. La crema andrebbe poi conservata in frigorifero per un massimo di 7 giorni. In questo modo avrete sempre a portata di mano una crema fresca, morbida e profumata che entrerà a far parte del vostro rituale di bellezza settimanale e quotidiano.

E ancora una volta vi consigliamo di mettervi prima in contatto con il vostro medico di base per sapere se questa crema riportata da alcune appassionate di bellezza e cosmetica sul web possa rivelarsi davvero buona per la vostra pelle. In caso contrario potrebbe rivelarsi una perdita di tempo realizzarla o addirittura controproducente. Quindi la raccomandazione è quella di cautelarvi al meglio per evitare qualsiasi tipo di imprevisto.