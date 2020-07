Dopo il clamoroso pareggio della Juventus in casa dell’ottimo Sassuolo, e quello della Lazio, che non ha saputo approfittare dell’occasione in casa dell’Udinese, è il turno dell‘Inter che fa il proprio compito contro la Spal vincendo per 4-0 e riaprendo il discorso scudetto soprattutto considerando che, alla prossima, ci sarà Juventus-Lazio e che i nerazzurri se la vedranno contro la Roma.

Un match senza storia quello dell’Inter. Dopo 37 minuti è Candreva ad aprire le marcature dando il via alla goleada nerazzurra che si concretizza nella ripresa grazie alle reti di Biraghi, Sanchez e Gagliardini. Una vittoria fondamentale per gli uomini di Conte che si portano al 2° posto a soli 6 punti dalla Juventus. La prossima giornata, da questo punto di vista, sarà decisiva con i bianconeri ad affrontare la difficile sfida con la Lazio di Simone Inzaghi e i nerazzurri affronteranno la Roma.

Il Torino vince lo spareggio salvezza

Importantissimo anche lo scontro salvezza tra Torino e Genoa. I padroni di casa sono quelli che godono della situazione migliore, ma la certezza di rimanere in Serie A non è ancora matematica; discorso molto diverso per gli ospiti, che sono davanti solamente al Lecce, che con una vittoria nel prossimo turno potrebbe ribaltare la situazione. La distanza che separa le due squadre infatti, è di solamente un punto. A partire meglio è la squadra allenata da Moreno Longo che trova il vantaggio al 34’, grazie al colpo di testa di Bremer. Nel secondo tempo gli ospiti provano a puntare sugli ingressi di Criscito e Pandev, due senatori del gruppo, ma al 76′ i padroni di casa portano il risultato al sicuro grazie alla rete di Lukic che raddoppia. In piena zona Cesarini arriva anche la zampata di Belotti, che fissa il punteggio sul 3-0 e chiude definitivamente il match.