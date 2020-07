Serie A, la lotta scudetto e il ritorno delle "sorelle"

Sei a due contro il Brescia. Passi il fatto che questo risultato clamoroso sia arrivato contro un avversario ormai prossimo alla Serie B, ma l’Atalanta si sta confermando sempre di più come una delle migliori squadre europee del momento. Ma non solo: il campionato di Serie A, con la Juventus a otto punti di lunghezza dalle inseguitrici, sta tornando ai livelli di un tempo. A inseguire ci sono infatti Atalanta, Inter e Lazio, legate da un solo punto di distacco. Che sia il ritorno delle “sorelle” del campionato?

Continua a leggere

Continua a leggere

Il campionato che verrà

Neanche il tempo di terminare la stagione 2019-2020, che già si guarda alla prossima, ovvero la 2020-201. Le ambizioni infatti, saranno davvero importanti. In primis per la Lazio, che dopo ben dodici anni, farà ritorno in Champions League. Per l’occasione servirà dunque un mercato di alto livello, che andrà a rafforzare la rosa anche per il campionato: se questa Lazio è riuscita a giocarsi lo scudetto per gran parte della stagione, non è detto che non ci riesca anche per il prossimo anno, magari con una rosa più ampia e di qualità. Discorso analogo anche per l’Atalanta, che dopo la sorpresa dello scorso anno, ora può mirare a migliorare ancor di più, e provare, magari nella prossima stagione, a strappare il tricolore dalle mani della Juventus.

C’è poi da considerare anche l’Inter: con ogni probabilità verrà confermato Antonio Conte in panchina, che ha già chiesto alla società rinforzi mirati per puntare a vincere il campionato, senza se e senza ma. E l’acquisto di Hakimi dovrebbe essere un segnale davvero incoraggiante per i tifosi nerazzurri. Se a queste si aggiungono anche il Napoli, la Roma e il Milan, incappate chi per un motivo chi per un altro in una stagione al di sotto delle aspettative, il prossimo torneo ha tutte le carte in regola per essere ancora più bello e competitivo facendo tornare la Serie A quella di un tempo.

Continua a leggere