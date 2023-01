Separazione improvvisa a Windsor: l’anno inizia col botto in famiglia reale inglese

Il nuovo anno inizia proprio in maniera particolare, con la separazione a Windsor: un vero trauma per la famiglia reale inglese.

Non è finito bene l’anno 2022 per la famiglia reale e sembra che anche l’inizio non sia stato positivo per alcuni dei membri. Si parla di una separazione improvvisa per i Windsor ma anche di alcuni cambi alle regole che vigevano da tempo immemore. Dopo la scomparsa della Regina Elisabetta, Carlo III ha rivoluzionato il Regno e per il 2023 non mancheranno di certo le sorprese: per ora, quando accaduto sembra proprio non lasciare molto all’immaginazione.

Cambio delle regole a Palazzo

Il 2022 non è stato chiuso nel migliore dei modi per il nuovo sovrano Carlo III, non solo per il terribile lutto che lo ha interessato nelle ultime ore ma anche per tutta la vicenda legata a Harry. Insomma, da quando la Regina Elisabetta ha lasciato questo mondo per Carlo non c’è più pace.

Da una parte William che si sta preparando ad essere il nuovo sovrano, dall’altra Harry che sta facendo di tutto per distruggere completamente il legame con la sua famiglia attraverso il docu-film di Netflix e il libro autobiografico Spare prossimo all’uscita.

Ma non è tutto, infatti secondo il magazine tedesco news.de, la Regina consorte Camilla approfitta del suo potere per dare una mano al marito, rivoluzionando tradizioni e protocollo. Nel prossimo futuro, infatti, non ci saranno più le dame di compagnia dando spazio ai “Queen’s Companions” per dar vita alla nuova era della Famiglia Reale inglese.

Un regalo di Natale per uno dei membri della famiglia

Mentre si attende l’incoronazione ufficiale che ci sarà nel mese di Maggio, Carlo III ha voluto far parlare di se anche nel giorno dedicato al Natale. Come hanno commentato i media inglesi, durante il suo discorso non ha citato il suo secondogenito inoltre non ha mostrato le classiche foto di famiglia. Ma non sarebbe l’unica cosa ad aver fatto discutere gli inglesi, perché il Sovrano ha preso una decisione inaspettata.

Come racconta sempre il magazine tedesco, Re Carlo III avrebbe invitato la sua cara amica ed ex cognata Sarah Ferguson alla festa di Natale nella tenuta di Sandringham. Un gesto che ha rimesso pace tra i due e ha aperto le porte ad un nuovo modo di mettere insieme il passato e il futuro del Palazzo Reale.

A quando pare non ci sarebbe stata la stessa apertura verso il figlio Harry e la moglie Meghan, dopo la messa in onda del docu-film su Netflix.

Separazione improvvisa per la famiglia Windsor

A proposito di Meghan Markle, la moglie di Harry non ha avuto intenzione – sembra – di vedere i suoi cognati mentre erano negli Stati Uniti. La maggior parte degli inglesi disegna Meghan come una donna interessata alle copertine e alla fama televisiva, mostrando i figli solo in casi eccezionali per colpire nel segno ed essere protagonista.

I media britannici parlando di separazioni da parte della famiglia Windsor, alludendo al fatto che Harry e Meghan starebbero solamente mettendo in scena una parte ben studiata. I due sarebbero prossimi al divorzio: per ora non ci sono conferme e nemmeno smentite da parte loro. Un 2023 iniziato proprio in maniera particolare per la Famiglia Reale.