“Era un pezzo di pane…”, lutto in famiglia reale: i sudditi si stringono a Re Carlo III

Lutto in famiglia reale con tutti gli inglesi che abbracciano Re Carlo III che ha dovuto subire un altro dolore per una persona buonissima a lui molto cara.

Da quando Re Carlo III è salito sul trono al posto della compianta madre Regina Elisabetta II ha dovuto combattere non poche battaglie. Un 2022 che si chiude tra lacrime, delusioni e aspetti che non sono stati di certo positivi travolgendo la famiglia reale in un gossip infinito. A tutto questo si aggiunge un lutto in famiglia reale che ha lasciato il nuovo Sovrano senza parole e amareggiato per la perdita di una persona importante e buonissima.

Un 2022 difficile per Re Carlo III

Re Carlo III ha preso in mano la situazione e il Paese dopo che la madre Regina Elisabetta II ha lasciato questo mondo. Un 2022 difficile per Charles che ha visto andare via uno dei pilastri più importanti nel mondo e nella sua vita, oltre che avere avuto la certezza che tutto con Harry fosse cambiato.

La docu-serie di Netflix di Harry e Meghan ha dato il via a polemiche, domande e gossip ma cosa ancora più certa ad una rottura dolorosa all’interno della famiglia. William e Harry non sono più indivisibili e Carlo non è più quel padre premuroso che si è preso cura del secondogenito da sempre.

Se nessuno per ora ha commentato è forse perché si attende l’uscita della biografia di Harry: un libro che potrebbe svelare altri retroscena ancora più scottanti di quello che accade all’interno del Palazzo Reale.

Anche il Natale è cambiato da quando Elisabetta II non è più tra noi, con un discorso da parte del Re freddo e conciso senza mostrare le classiche foto di famiglia sulla scrivania. Non è tutto, Harry e Meghan non sono stati nominati ed è un dettaglio che non è passato inosservato.

Lutto per la famiglia reale: Re Carlo affranto per la perdita

Se i primi mesi da Re sono stati difficili, Charles chiude l’anno con una notizia terribile. Non solo il dolore per la perdita della madre e del rapporto con il figlio, ma un lutto che ha coinvolto lui in prima persona e poi tutti i membri della famiglia reale.

Max Markgraf von Baden è deceduto all’età di 89 anni. Era il cugino di Re Carlo III, figlio di Theodora di Grecia e Danimarca – sorella del Principe Filippo marito di Elisabetta II.

Un lutto che ha colpito Carlo III che era molto legato al cugino, nato nel 1933 e che ha seguito lo stesso percorso di Filippo e del nuovo sovrano presso il collegio scozzese Gordonstoun. Nel 1966 si è sposato con Valeria d’Austria e dal loro amore sono nati 4 figli. È sempre stato un uomo molto attivo nel sociale e nella politica, aderente a più di 60 club oltre che a dar vita a organizzazioni umanitarie per i rifugiati di guerra.

La nota che ha dato notizia del decesso ha evidenziato:

“Era libero dalla presunzione e coltivava buoni contatti con la gente della sua terra. Ha sempre avuto un orecchio aperto per le persone bisognose, per le persone che gli chiedevano aiuto”

Secondo quanto emerso dai media e dalle fonti vicine alla famiglia, ci saranno due cerimonie una per gli amici e l’altra per la famiglia e i politici. Non è noto se i membri della famiglia reale prenderanno parte ad una delle funzioni.

Questo per Carlo è stato sicuramente uno degli anni più difficili, sperando che il 2023 sia gentile con lui.