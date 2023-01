Doncic inizia al meglio il suo 2023, undicesima vittoria di fila per i Nets

By

Il 2023 in NBA è iniziato con nove partite ed il protagonista assoluto è stato ancora una volta Luka Doncic che ha messo a segno ben 51 punti nella sfida tra Dallas e San Antonio.

I Brooklyn Nets invece continuano. non fermarsi ed iniziano il nuovo anno superando Charlotte e raggiungendo l’undicesimo successo consecutivo.



L’NBA ha salutato il 2022 ed accolto il 2023 con nove partite che hanno prodotto risultati interessanti ed alcune sorprese.

Il protagonista della notte è stato senza dubbio Luka Doncic che con 51 punti ha letteralmente trascinato Dallas nella supersfida contro San Antonio.

Da sottolineare anche l’undicesima vittoria consecutiva da parte dei Brooklyn Nets che superano Charlotte e raggiungono la vittoria numero 15 nelle ultime 16 partite.

Il 2023 di NBA inizia tra mille emozioni, Doncic è il trascinatore di Dallas

I campioni in carica dei Golden State Warriors stanno attraversando un momento di difficoltà e tante le squadre pronte a detronizzarli.

I Bucks di Giannis sono i candidati principali ma non vanno sottovalutati neanche i Clippers di Kawhi Leonard e i Celtics del nostro Gallinari che tornerà a disposizione tra qualche mese dopo l’infortunio subito in nazionale.

Il 2023 è iniziato esattamente come si era concluso il 2022 ovvero con le giocate di Luka Doncic che continua a frantumare record.

Sono 51 i punti messi a segno dallo sloveno nella sfida tra i suoi Mavericks e i San Antonio Spurs con Doncic che diventa il primo nella storia con oltre 225 punti, oltre 50 rimbalzi e oltre 50 assist nello spazio di 5 partite.

Notte di gloria anche per i Miami Heat che sbancano il parquet degli Utah Jazz allo scadere. A decidere la sfida è Tyler Herro che segna il canestro decisivo proprio sulla sirena.

Da sottolineare anche la rinascita di Victor Oladipo che con una clamorosa schiacciata in testa a Walker Kessler dei Jazz si dimostra ancora una volta determinante quando non condizionato da infortuni fisici.

I Nets continuano la loro striscia vincente più lunga dalla stagione 2005/2006, dopo un inizio difficile Brooklyn sembra aver cancellato tutti i problemi e con tra Charlotte è arrivato l’undicesimo successo consecutivo in questa stagione.

Non una gran serata invece per i Pelicans che vengono sconfittinettamente a Memphis dai Grizzlies.

Il protagonista è Jaxson Hayes che trova il modo di lasciare il segno grazie ad uno strepitoso buzzer beater da quasi metà campo allo scadere del primo periodo.