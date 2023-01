Gianluca Vialli, nuova indiscrezione da Londra: ecco le sue condizioni di salute

Le condizioni di Gianluca Vialli continuano a preoccupare tutti i fan e gli amici. La famiglia accenna qualcosa di importante sulle condizioni.

Quali sono le condizioni del campione Gianluca Vialli? Sono stati giorni di grandissima apprensione per familiari e amici, da quando è stato ricoverato all’Ospedale di Londra. Una ubicazione che riporta indietro nel tempo, quando nel 2017 ha scoperto di avere un tumore al pancreas: da quel momento Vialli non ha fatto altro che lottare per la sua vita. I familiari non hanno mai rilasciato alcuna intervista o dichiarazione in merito, ma sembra che ci siano delle novità raccontate proprio da loro.

Le condizioni di Gianluca Vialli: le indiscrezioni da Londra

Il mondo del calcio è in apprensione per le condizioni di Gianluca Vialli, l’ex campione della Juventus e della Sampdoria è ricoverato presso l’ospedale di Londra. Da quel che trapela ha fatto un passo indietro in merito ai suoi impegni di lavoro con la Nazionale, dedicandosi ad una serie di cure specifiche per combattere il tumore al pancreas.

Sembrano esserci degli aggiornamenti in merito alle sue condizioni direttamente da Londra, così da poter rincuorare tutti quanti i tifosi e i fan dell’ex giocatore che in queste ore stanno cercando di capire come sta. Ricordiamo che Vialli e la sua famiglia sono persone molto discrete, per questo motivo non amano lasciar trapelare nulla.

Prima di Natale sono arrivate notizie che non erano rassicuranti, infatti la mamma e il fratello si erano immediatamente recati a Londra vicino a Gianluca Vialli. Nelle ore successive, sono poi tornati a Cremona tenendo sempre e comunque il massimo del riserbo in merito alle condizioni del campione.

Il Secolo XIX ha riferito che le condizioni di Vialli dovrebbero essere stabili ed è una buonissima notizia. Da quel che si evince non ci sarebbero stati peggioramenti in queste ore e si spera possa rimettersi in piedi il prima possibile.

Che cosa dice la famiglia: come sta Gianluca Vialli

In questi giorni di paura e apprensione, la famiglia è stata molto vicina al campione e come ha riferito il giornale nazionale le sue condizioni dovrebbero essere stabili. Non sono mancati i segni di affetto per Vialli, come lo striscione del Sampdoria Club of England posizionato proprio all’esterno del Royal Marsden Hospital.

Non solo, anche tutti i colleghi e amici hanno lanciato dei messaggi di solidarietà chiedendo al campione di non mollare e continuare a lottare. Da parte della sua famiglia c’è silenzio e si chiede infatti rispetto per ciò che stanno vivendo in queste ore. Ciò che è trapelato sono solo alcune indicazioni su come sta: seppur le notizie siano poche, lasciano comunque ben sperare per il futuro.

Quello che tutti si stanno augurando è che Vialli possa tornare a casa vincente, riprendendo il suo posto al fianco dell’amico di sempre Roberto Mancini per far volare la Nazionale Italiana sempre più in alto.