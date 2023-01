Senigallia: il Misa supera i livelli di guardia, attesa la piena in centro

In Senigallia il fiume Misa ha superato i livelli di guardia e si prepara a salire ai piani più alti, l’ondata di piena è prevista nella mattinata.

Nella zona di Bettolelle il fiume ha superato i livelli di guardia di oltre 3 metri quindi l’amministrazione invita i residenti a salire ai piani alti, la pioggia continua a cadere regolarmente e il fiume è controllato costantemente.

Il comune di Senigallia si prepara alla piena del Misa

È atteso in questi minuti il momento clou della piena del fiume Misa in Senigallia, comune in provincia di Ancona. Secondo le stime la piena del fiume attraverserà il centro città intorno alle ore 09:00 della mattina.

I dati al momento ci dicono che a Bettolelle, il fiume Misa ha superato di 3 metri il livello di guardia e per questo l’amministrazione ha invitato i residenti a salire ai piani più alti degli edifici.

Il livello del fiume non si arresta e continua a crescere, complice anche la pioggia che non si è fermata e continua a cadere regolarmente su tutta la zona. Il deflusso dell’acqua continua ma con una modalità molto lenta, e per questo la situazione è continuamente monitorata onde evitare eventuali peggioramenti.

Già lo scorso settembre 2022, il comune di Senigallia era stata colpita dall’alluvione a causa dei fiumi Misa e Nevola, entrambi esodati a causa delle forti e intense piogge di quei giorni. Vista la situazione attuale il comune ha deciso di prendere diverse precauzioni.

Tutte le precauzioni al momento in corso.

Sono infatti state chiuse alcune strade in particolare quella che collega Brugnetto a Bettolelle, conosciuto come lo stradone del Misa. È stata inoltre richiesta la chiusura di alcuni edifici commerciali, in particolare supermercati tra cui il Centro Commerciale Conad che si trova in Via Abbagnano, lo store MD, il Sì con Te e l’altro supermercato Amico Market.

Chiuso anche l’ufficio postale che si trova in Via Fratelli Bandiera ed anche il Distretto Sanitario che si trova in Via Campo Boario, che rimarrà chiuso fino alle ore 10:00 di questa mattina.

Vista l’allerta arancione presente sul comune di Senigallia, si è ritenuto opportuno chiudere anche le scuole e tutte le strutture per l’infanzia dai 0 ai 3 anni, sia pubbliche che private.

Sono inoltre interrotti i centri diurni per disabili, l’assistenza domiciliare e tutti i servizi correlati, ed il trasporto socio sanitario del territorio comunale. Chiusi anche tutti gli impianti sportivi comunali, i luoghi della cultura tra cui la biblioteca. Sono al momento sospesi anche i mercati.

Su tutta la zona ci sono pattuglie delle Forze di Polizia e anche della Protezione Civile e dei Volontari che si stanno occupando di informare la cittadinanza. Il Comune di Senigallia, invita tutti i cittadini a tenersi informati sulla situazione attraverso i canali istituzionali di tute le amministrazioni di Senigallia.

È aperto il centro di accoglienza del Seminario in Via Cellini, che è disponibile ad accogliere le persone che ne hanno bisogno. Il monitoraggio continua in tutte le zone limitrofe anche al Comune di Senigallia, si tengono sotto controllo i fiumi e anche i fossi rientranti nel territorio comunale.

Al momento il livello del fiume Nevola seppur in rialzo non desta preoccupazioni, mentre a Trecastelli la pioggia continua a cadere regolarmente. In via del tutto previdenziale è stata chiusa una parte di Via Vallisce, ossia quella che si trova al confine con il comune di Cornaldo.