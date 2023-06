Sembrano i Caraibi ma siamo nel nostro Paese: questo posto è da togliere il fiato

Sembrano i Caraibi, ma siamo nel nostro paese. Questo significa che esiste un posto davvero stupendo e che non ha nulla da invidiare ai Caraibi. Vediamo dove si trova, ma soprattutto vediamo cosa fare per raggiungere questo posto.

Per quanto tutti noi ambiamo a visitare posti come i Caraibi, è giusto sapere che anche in Italia esistono posti che possono dare lo stesso stupore e che possono regalare la stessa bellezza. Pensate esiste un posto a pochi km da Roma che assomiglia proprio ai Caraibi. Cerchiamo di saperne di più.

Sembrano i Caraibi: ma dov’è?

Come accennato poco fa esiste un posto in Italia che assomiglia ai Caraibi e che bisogna assolutamente andare a visitare. Di cosa parliamo? E dove si trova esattamente?

Come detto possiamo trovarlo a pochi km dalla capitale d’Italia. Come la maggior parte di noi sa Roma è quella città che lascia a bocca aperta, per la sua storia, per la sua bellezza e per la sua cultura.

Insomma chi va a Roma, va via con la consapevolezza di aver visitato una città come poche.

Ecco perché è sempre piena di turisti che non vedono l’ora di visitarla per restare estasiati dalla sua maestosità.

Dalla maestosità dei suoi monumenti. Insomma Roma è Roma, eppure non sappiamo ancora che a pochi km da questa città esiste un paradiso. Un paradiso che bisogna visitare quanto prima.

Sembrano i Caraibi: ecco dove siamo

A questo punto dell’articolo sarete molto curiosi e vorrete sapere dove si trova questo posto.

Finalmente stiamo per dirvelo e stiamo per dirvi che sicuramente il Colosseo e le altre piazze della città non sono da meno, ma potete far brillare i vostri occhi guardando ben altro.

Parliamo di quella bellezza che si può trovare altrove e non necessariamente fra le mura antiche.

Sicuramente se si parla di mare, Roma non è certo considerata come la prima città da visitare per questo, eppure sembra esistere un posto che è da visitare e che sembra assomigliare proprio ai Caraibi.

Avete mai sentito parlare del Laghetto di San Benedetto di Subiaco? Bene, sembra essere proprio un paradiso.

Quel luogo che bisogna scoprire e che si trova tra i Monti Simbruini. Proprio questo è definito come i Caraibi e si trova a pochi km da Roma.

Cosa sapere su questo luogo: alcuni dettagli

Ora che sapete dove e come si chiama questo luogo, è bene anche sapere qualcosa in più.

Iniziamo con il dire che sicuramente non è un luogo molto conosciuto e infatti in tanti non sanno della sua esistenza.

Eppure è un vero tesoro, un lago e l’unico rimasto nei dintorni di Villa Nerone e nello specifico sembra essere nascosto nella valle sotto il Monastero Benedettino di Subiaco.

Se arrivate in quel posto noterete subito l’acqua turchese e le rocce che lo circondano. Insomma un pezzo di natura che dovrebbe essere visitato almeno una volta nella vita.

Come arrivarci? Occorre fare un sentiero che vi porterà proprio in un’oasi di serenità e di completa tranquillità.

Sarete infatti lontani dal caos tipico della città immersi nella natura. In questo posto potrete non solo godere di tutto questo, ma potrete anche fare dei tuffi. Tuffi in un’acqua il cui colore verde vi lascerà una sensazione di benessere e grande pace.

La cascata e i pioppi, i noccioli, tutto intorno farà da cornice a questo specchio d’acqua e vedrete che sarete immersi in una vera e propria magia.

Come raggiungere questo paradiso: alcune indicazioni

Per chi volesse raggiungere questo angolo di paradiso, bisogna dire che lo si può fare a partire dalla città di Subiaco attraverso una bella passeggiata percorrendo il sentiero turistico ST2.

Vedrete che tale sentiero sembra avere ben due punti di partenza: i ruderi della villa di Nerone e il Monastero di S. Scolastica che si trova vicino alla Chiesetta di San Michele Arcangelo.

Ecco che dovrete percorrere circa 2 km ma saranno i km più suggestivi che vi porteranno al fiume Aniene e voi ne rimarrete davvero estasiati, poiché sarete in presenza di un vero e proprio gioiello, silenzioso, fresco e che non è difficile da raggiungere. Occorre però ricordare che vi sono dei punti scivolosi e per questo bisogna fare attenzione. È a pagamento?

La visita a questo laghetto sembra essere a pagamento e si prevede infatti il costo del biglietto, di 2,50 euro.

Arrivati lì potrete parcheggiare la vostra auto in una zona che si trova proprio nei pressi del sentiero che porta al lago.

Oltre al lago potete anche visitare altri posto come Subiasco, Monastero di Santa Scolastica, Monastero di San Benedetto e tanto altro ancora.

Insomma a questo punto dell’articolo avrete sicuramente partorito l’idea che bisogna andare assolutamente in questo posto e deliziare i vostri occhi di tutta questa bellezza che esiste.