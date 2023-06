Rompicapo logico, devi essere estremamente sveglio per risolverlo: ce la farai?

È un rompicapo logico a prima vista facilissimo, ma in realtà complicato: solo chi è sveglio lo risolve in pochi secondi.

Un rompicapo logico che mette alle strette tutti i partecipanti. Sul web se ne possono trovare tantissimi, ognuno dei quali con una domanda diversa e una soluzione da trovare in pochi secondi. In questo caso, solo i più svegli possono risolvere la problematica che si presenta. Tutti gli altri? Non capiranno il meccanismo e si ritroveranno punto e da capo. La sfida inizia, chi è il più bravo?

Rompicapo logico da risolvere in pochi secondi

È un rompicapo logico che non solo diverte, ma che aiuta la mente ad allenarsi apportando un miglioramento alle proprie abilità cognitive. Con questi test si potenzia lo spirito di osservazione e calcolo, la logica nei ragionamenti e anche la concentrazione in generale.

Ma qual è la sfida che si presenta oggi?

Si tratta di una serie di conteggi ed equazioni dove la X – la Y e la Z rappresentano dei simboli conosciuti come la conchiglia, la ciliegia e la borsetta. Il rompicapo richiede il massimo della concentrazione e un ragionamento logico:

X è la conchiglia;

Y è la ciliegia;

Z è la borsetta.

X + X + X offre come risultato 9. X + Y + Y offre un risultato uguale a 5. Y + Z + Z offre un risultato uguale a 15. Il passaggio ultimo richiede di trovare il valore della X + Y + Z.

Qual è la soluzione?

Ci sono persone che hanno trovato la soluzione in pochissimi secondi. Sono i più svegli, oppure sono persone che giorno dopo giorno si allenano con questi test di logica. Deve essere presa come una sfida personale, un gioco divertente per stimolare la mente per lavorare e risolvere ogni tipo di problema. Aiutano a migliorare la concentrazione, l’età del cervello e anche il divertimento.

I benefici sono a 360° per corpo e mente, risolvendo un rompicapo che dona una sensazione innata di successo. Detto questo, il test di oggi è sicuramente divertente e mette alla prova ogni tipo di mente anche quella meno allenata. Se la risposta è corretta, la prossima volta sarà ancora più facile.

Al contrario, se la soluzione è difficile da trovare non ci sono problemi perché è stato comunque uno stimolo per fare ancora meglio la prossima volta.

Se la soluzione non è stata trovata, nessun problema:

Nella prima equazione, la conchiglia si considera come 3;

Il 3 si aggiunge alla seconda equazione, considerando la ciliegia come 1;

Poi la borsetta è da considerarsi come 7.

Cosa vuol dire tutto questo?

Se si fa X + Y + Z si ottiene 3 + 1 + 7 uguale a 11.

Non era difficile ma neanche facilissimo, per questo motivo è necessario allenare la mente sempre di più lasciandosi andare. È importante divertirsi e mantenere la mente sveglia, pronta ad affrontare nuove sfide.