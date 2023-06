Al momento sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco che sono sul posto con sei squadre.

Le fiamme hanno raggiunto il settimo piano di un palazzo.

Incendio a Colli Aniene a Roma

Un palazzo è andato a fuoco, intorno alle 14 di questo pomeriggio, in via Edoardo d’Onofrio, in zona Colli Aniene a Roma. L’Adnkronos riferisce di un ragazzo morto e una 15ina di persone intossicate. Sette le persone rimaste ustionate, di cui tre in modo grave. Le operazioni dei vigili del fuoco sono tuttora in corso, mentre un’alta colonna di fumo nero è ben visibile anche a diversi chilometri di distanza.

#Roma, dalle 13:50 sei squadre di #vigilidelfuoco al lavoro in zona Colli Aniene: le fiamme hanno coinvolto i ponteggi di un cantiere di un edificio di 8 piani. L’#incendio ha raggiunto il 7º piano, operazioni in corso [#2giugno 15:00] pic.twitter.com/tlagc1nowU — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 2, 2023

I testimoni hanno riferito di aver sentito un “grosso botto” come se si trattasse di un’esplosione. La vittima è stata trovata sulle scale del palazzo, forse ucciso dai fumi che si sono sprigionati dalle fiamme. L’incendio, che sarebbe partito da un’ala in ristrutturazione, ha coinvolto circa sette piani del palazzo.

Sul posto è giunto anche il pm di turno.

Notizia in aggiornamento.