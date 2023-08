Se vedi questa strana macchia in acqua, esci subito: cosa potrebbe succedere

Quando sei al mare presta attenzione. Se vedi questa strana macchia in acqua, esci subito. Ecco cosa potrebbe succedere se ti immergi.

Guarda con attenzione la fotografia. Ti è mai capitato di notare, anche in lontananza, mentre sei al mare, una macchina di questo colore verde? Se la risposta a questa domanda è sì, ti consigliamo di non immergerti mai in acque che hanno questa colorazione. Ecco che cosa potrebbe succedere se lo fai.

Mari con macchie verdi: attenzione a dove fai il bagno

La stagione estiva è ormai iniziata da tempo e tantissime sono le persone che hanno già concluso le proprie vacanze. Mentre alcuni sono già ritornati al lavoro, tanti altri sono in procinto di partire.

Il mese di agosto poi continua ad essere quello preferito dagli italiani per le partenze. Secondo alcune indagini statistiche, anche nel 2023 le famiglie italiane hanno preferito mete turistiche balneari locali rispetto a quelle estere. Pochi gli italiani che hanno lasciato il Paese per raggiungere mete esotiche o altre nazioni europee.

D’altronde in Italia abbiamo alcuni dei mari più belli del mondo, località da sogno, piccoli Paradisi terrestri che sono un invito a rimanere in Italia. Eppure spesso, anche nelle acque più pulite, può capitare di scorgere qualcosa di strano.

Hai mai notato, per esempio anche in lontananza, una macchia di colore verde che sembra quasi galleggiare sull’acqua? Se la risposta a questa domanda è sì, ti consigliamo di continuare a leggere questo contributo. Oggi scoprirai perché non dovresti mai immergerti in acque che hanno questa colorazione.

Se vedi questa strana macchia in acqua esci subito

Sarà capitato sicuramente anche a te di fare tanti chilometri per raggiungere una località balneare da sogno per concederti un nuotata rilassante in acque pulite e rimanere deluso.

Hai mai notato, al mare o al lago poco importa, che spesso l’acqua diventa di colore verde? Se vedi questa strana macchia in acqua, esci subito: stai osservando delle alghe tossiche.

Purtroppo i mari italiani, ma in generale le acque del Mediterraneo, sono sempre più inquinate. La pesca intensiva, il surriscaldamento globale e i drastici cambiamenti climatici, stanno mettendo a rischio la fauna e la flora marina alterando l’equilibrio naturale dell’ecosistema.

Una pericolo concreto è rappresentato anche dalle alghe tossiche che producono delle tossine che sono pericolose per l’organismo umano. È più probabile trovarle nelle acque salate che in quelle dolci.

In ogni caso, le cosiddette fioriture algali stanno diventando sempre maggiori e sono spesso causate da due tipi di fitoplancton – degli organismi unicellulari – ovvero i dinoflagellati e le diatomee, responsabili principali della produzione di tossine.

Cosa succede se ci immergiamo in acque in cui sono presenti queste alghe tossiche? Ecco i sintomi che potresti riscontrare:

difficoltà respiratorie;

nausea;

irritazione agli occhi;

irritazione alla pelle;

asma;

irritazione alla gola.

Si tratta di un elenco chiaramente indicativo perché la sintomatologia varia a seconda anche del tipo di tossina a cui ci si espone. Tra le fioriture algali più dannose ti segnaliamo la Karenia brevis, responsabile della brevetossina, e la specie Ostreopsis.

Quest’ultima fiorisce soprattutto nel Mediterraneo nel periodo primaverile ma è possibile notarla nei nostri mari anche in autunno a causa del surriscaldamento globale. Secondo i biologi, questi organismi sono responsabili della produzione di alcune sostanze nocive che causano la morte di organismi marini come i ricci di mare.

E cosa succede se entriamo noi in contatto con questo tipo di alga tossica? I biologi ci rassicurano: il rischio di decesso è un’ipotesi davvero rara. Solo nel 1994 si è registrato un decesso per contatto da alghe tossiche. In ogni caso, il Ministero della Salute fornisce delle indicazioni precise da seguire se si entra a contatto con organismi tossici come queste specie particolari di alghe.