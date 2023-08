Volano tutti gli ombrelloni, attimo di panico tra i bagnanti: ecco cos’è successo

Un forte vento ha scatenato la paura fra i bagnanti dove volano gli ombrelloni. Scopriamo dove è successo e cosa è accaduto!

Il cambiamento improvviso del tempo ha scatenato fra i bagnanti che si trovavano in una piscina attimi di paura e terrore. La gente scappava impaurita da quello che sarebbe potuto accadere, ma nel frattempo gli ombrelloni sono volati tutti via, lasciando nei presenti un profondo sgomento.

Ma dove è successo? L’episodio si è verificato in una piscina in Kosovo, piena di bagnanti che si stavano godendo il sole. Tutto è successo in pochi minuti, scopriamo nei dettagli cosa è accaduto!

Forte vento volano gli ombrelloni

L’episodio del vento che ha fatto volare via gli ombrelloni si è verificato in una piscina del Kosovo molto frequentata e dove in quel momento c’erano moltissimi bagnanti.

Andare in piscina quando fa caldo è del tutto normale e la regione offre molti impianti ben attrezzati per accogliere al meglio tutti coloro che desiderano prendere il sole e nuotare.

Gli ambienti esterni sono curati nei dettagli per renderli in più confortevole possibili a coloro che desiderano usufruirne e quindi all’esterno erano posizionati ombrelloni e sdraio per dare a tutti la possibilità di stare all’ombra.

Paura e sgomento in pochi attimi

Il venticello che si era alzato inizialmente non sembrava preoccupante. Quindi i bagnanti hanno continuato a godersi il piacere del bagno e di prendere la tintarella. Anche in Kosovo fa caldo a luglio. Infatti è considerato il mese più caldo dell’anno, per cui le persone che scelgono di andare in piscina sono sempre molto numerose.

Anche i turisti non perdono occasione di visitare le splendide strutture presenti in questa regione. Essa offre stabilimenti curati nei particolari e in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Godersi un bagno ristoratore è quello che ci vuole quando il meteo preannuncia temperature elevate e oltre alle strutture ci s può recare nelle piscine naturali.

Tuttavia, chi desidera godere di molti comfort deve per forza optare per le strutture con piscine, perfette per stare al fresco e rilassarsi rimanendo sdraiati e sotto l’ombrellone. E’ un vero piacere riposarsi all’ombra anche quando ci sono 40 gradi, ma quando c’è vento tutto cambia e a volte possono accadere delle cose imprevedibili.

Gli ombrelloni tirati dal forte vento

Ad un certo punto nella piscina in Kosovo dove sono volati gli ombrelloni si è alzato un vento terribile, con raffiche che hanno fatto spaventare tutti i bagnanti. Le raffiche stavano facendo molti danni perché hanno portato via praticamente tutto quello che si trovava al loro passaggio, compresi gli ombrelloni, lasciando i bagnanti senza parole.

Alcune persone hanno preferito scappare subito, altre sono state colte alla sprovvista e hanno faticato per andare via. Le sferzate di vento hanno tirato gli ombrelloni come se fossero dei giocattoli e li hanno trasportati oltre la struttura.

Sicuramente i danni sono stati ingenti. Infatti, visto che sono stati tirati in modo violento e hanno subito strattoni, gli ombrelloni sono stati danneggiati e i proprietari della struttura dovranno sistemarli oppure sostituirli.

Quello che stava accadendo all’esterno era incredibile, il vento portava via tutto con violenza e alcuni ombrelloni si sono riversati nella piscina. In un attimo si è creato il panico e le persone presenti si coprivano il viso per non essere colpiti.

Era difficile proteggersi, erano tutti esposti al vento, e i bagnanti speravano che finisse da un momento all’altro. Alcuni ombrelloni sono addirittura volati in aria, rischiando di abbattersi sulle persone che si trovavano di sotto.

Per fortuna non ci sono stati danni a persone, almeno da quello che si è venuto a sapere, e i bagnanti hanno fatto di tutto per tutelarsi, come meglio hanno potuto, cercando di schivare i colpi degli ombrelloni che continuavano a volare e a cadere.