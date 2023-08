La cantante vicentina – senza troppi giri di parole – ha annunciato di dover annullare, suo malgrado, i due concerti in programma per il prossimo 13 agosto a Castellaneta Marina e il 29 a San Vito al Tagliamento.

Nel comunicare l’inattesa notizia, ha rassicurato i fan, chiedendo di non preoccuparsi perché a settembre tornerà più carica di prima. Quale sia il problema di salute della giovane cantante non è stato chiarito, ma già lo scorso febbraio l’artista aveva annullato altre due date del suo Bonsoir! Michielin10 a teatro per via di un problema al rene, che andava approfondito.

Francesca Michielin annuncia un problema di salute

Siamo abituati a vederla duettare e calcare i palchi con disinvoltura e leggerezza, ma – almeno per qualche settimana – Francesca Michielin, nome d’arte e di battesimo, dovrà stare lontana da musica e palcoscenico. Proprio qualche ora fa infatti ha annunciato di doversi fermare per un po’ per risolvere un problema di salute. Scusandosi con i fan che avevano già acquistato i biglietti, l’artista vicentina – già vincitrice di X-Factor nel 2011 – ha annunciato di dover annullare due date estive dei suoi concerti. Quella del 13 agosto a Castellaneta Marina e quella del 29 agosto a San Vito al Tagliamento.

Senza scendere troppo nei dettagli, la cantante ha spiegato ai suoi follower di doversi sottoporre a un’operazione il cui decorso richiederà qualche settimana di riposo.

“Per un problema di salute per cui dovrò sottopormi a un intervento fra pochi giorni, sono costretta ad annullare queste due date. Non voglio allarmarvi, però è giusto che per stare meglio al più presto faccia l’intervento. L’ospedale mi ha programmato l’operazione tra pochi giorni e ovviamente poi dovrò stare un po’ a riposo per poi tornare più forte di prima a settembre”.

Il video ha già fatto il pieno di like, corredati da messaggi di auguri e di pronta guarigione, in attesa di rivederla presto sul palco.

Già lo scorso febbraio Francesca Michielin aveva annullato altre due date del suo “Bonsoir! Michielin10 a teatro” per via di un problema al rene, che andava approfondito. “Ho un rene un po’ ballerino, un po’ sfigato e ho fatto delle visite di accertamenti” aveva raccontato dopo il concerto di Trento.

Al momento non è chiaro se l’operazione a cui dovrà sottoporsi sia collegata al problema di salute riscontrato nei mesi scorsi, ma la cantante ha rassicurato i fan, chiedendo di non allarmarsi perché la rivedranno molto presto.