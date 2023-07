Se vedi questa creatura in spiaggia, prendi le distanze: cosa rischieresti

By

Fai attenzione, se vedi in spiaggia questa creatura non avvicinarti, potresti pentirtene. Ecco di quale creatura stiamo parlando e perché devi prendere le distanze da essa nel caso dovessi vederla in spiaggia!

Sapevi che esiste una creatura alla quale non devi avvicinarti nel caso dovessi vederla nelle spiagge del Texas? È proprio in questo stato americano che è molto diffusa, stiamo parlando del Drago Blu, un mollusco che pochi conoscono e che può rivelarsi pericoloso. Scopriamo tutto su questa creatura marina che potresti incontrare sulle spiagge del Texas!

Cos’è il Drago Blu

Noto con il nome scientifico Glaucus atlanticus, il Drago Blu appartiene ad una specie di lumaca di mare dii dimensioni piccole che popola in genere l’Oceano Indiano, Pacifico e Atlantico. Inconfondibile per il colore blu splendente, che lo rende anche molto attrattivo, il Drago Blu inganna proprio per questo aspetto abbagliante, che fa credere di essere innocuo.

Invece non è così, non bisogna lasciarsi ingannare dai suoi magnifici colori perché si tratta di un mollusco pericoloso. Questa specie marina è nota per essere divoratrice insaziabile di quantità enormi di prede velenose, alle quali rubano le tossine. Il colore del dorso grigio argenteo, il ventre e la testa blu scuro gli consentono di proteggersi sia dai predatori che stanno sopra di lui che da quelli sottostanti.

Dal corpo piatto si diramano sei appendici con 84 filamenti che sembrano delle dita. Sono questi filamenti a pungere quando devono nutrirsi o devono difendersi. Pericolosi sono anche i denti che somigliano alla lama del coltello. Nello sviluppo il mollusco può arrivare a misurare 3 cm e pesare anche 100 grammi.

Riproduzione del drago blu

Il drago blu ha un’aspettativa di vita che va da un mese a un anno. La specie è ermafrodita, ovvero produce sia sperma che uova, tuttavia ha la necessità di ricorrere all’accoppiamento con un altro drago per poter produrre le uova.

Per trovare un compagno la lumaca galleggia nell’acqua, allo stesso modo di come fa quando deve cacciare. Bisogna stare attenti alle punture del drago blu perché sono velenose e quando si accoppiano non devono essere punte dal compagno.

La lumaca per abitudine deposita le uova sopra le carcasse delle prede, o magari le deposita su qualcos’altro che galleggia. Ad oggi le ricerche dicono che gli habitat del drago blu sono in espansione, tuttavia vi è una maggiore concentrazione in Texas, dove però ci sono altre creature strane che non devi toccare, ecco quali sono!

Cosa mangia il drago blu

Le prede preferite del Drago Blu sono tante, ma quella che predilige maggiormente è lo cnidario velenoso, noto anche con il nome di caravella portoghese. Oltre a mangiare questo essere, la lumaca ne ricicla anche le cellule urticanti e le utilizza per proteggersi.

I dischi duri che ha dentro la pelle e lo strato di muco protettivo li protegge dalle cellule, ma ne accumula a iosa. Questo particolare rende la lumaca molto pericolosa per l’uomo, quindi è consigliabile non toccare mai con le mani o con altre parti del corpo questa specie. La puntura è dolorosa e si possono correre rischi di infezione.

Il verme con la testa a martello

Pericoloso è anche il verme con la testa a martello, che somiglia ad un serpente ma è invece un animale viscido che puoi vederlo strisciare in giardino. Puoi trovare anche questi esemplari in Texas e devi stare lontano da loro.

Originari proprio dell’Asia orientale, sono stati introdotti nei paesi con gli scarichi delle merci fatti dalle navi. Questo verme piatto viene chiamato dai ricercatori Bipalium nobile e come lunghezza può superare il metro.

Ha un corpo stretto e lungo, di colore giallastro con varie strisce nere o marroni. La testa somiglia ad un martello e quando te lo ritrovi in giardino la sua presenza è davvero inquietante. Stai lontano da questi animali se non vuoi correre rischi!