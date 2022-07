Zucchine, attento a questo pericoloso segnale: diventano velenose | NON le mangiare

Le zucchine sono un ortaggio molto amato e versatile. Attenzione, però: potrebbero diventare velenose. Vediamo come accorgersene.

Ci sono alcuni fattori che potrebbero far diventare velenose le zucchine e c’è da stare attenti, perché si potrebbe stare molto male.

Le regine dell’orto: le zucchine

In estate, le zucchine diventano le vere regine dell’orto. Sì perché hanno tanti pregi: sono facili da coltivare e maturano in fretta. Inoltre, sono molto gustose e versatili, prestandosi alla realizzazione di numerose gustose ricette. Che siano saltate in padella, conservate sott’olio oppure aggiunte alla pasta, sembrano essere un alimento irrinunciabile da portare a tavola.

Non molto tempo fa, iniziò a circolare la notizia che un coltivatore diretto non proprio esperto, aveva deciso di coltivare delle zucchine. Purtroppo, però, qualcosa era andato storto e, proprio dopo averle cucinate e mangiate, era morto per intossicazione. Le piante che aveva curato, infatti, erano diventate velenose. Come era potuto succedere? Si erano verificate una serie di condizioni sfavorevoli. Queste ultime, possono favorire l’insorgere della cucurbitacina.

Perché diventano velenose

La cucurbitacina è una sostanza tossica dal sapore amaro. Già al primo assaggio potrai capire facilmente se le tue zucchine sono diventate tossiche oppure no. Ma cosa contribuisce al suo sprigionamento?

Le zucchine potrebbero diventare tossiche se coltivate nelle vicinanze di altre piante tra cui zucche a fini ornamentali. Il rischio è che si potrebbero creare degli incroci. Le zucche ornamentali, infatti, non sono commestibili proprio perché contengono la cucurbitacina che abbiamo spiegato prima. La contengono per difendersi dai predatori. Sono proprio gli incroci a poter creare avvelenamenti.

Anche se non si è esperti e si dovesse fare uso di semi fai da te, si potrebbe incorrere nel rischio di ottenere zucchine tossiche. Ciò avviene perché i semi acquistati sono stati privati della cucurbitacina. Nei semi ricavati fai da te ciò non accade e i rischi aumentano.

Pensa che, anche troppo sole e troppo caldo potrebbero rendere le zucchine tossiche. Pensa in questa estate torrida e super rovente: il rischio potrebbe elevarsi. Dovresti prestare attenzione, inoltre, alle dimensioni delle tue zucchine: se sono troppo grandi, infatti, aumenta il rischio che abbiano immagazzinato al loro interno delle sostanze tossiche.

I rischi per la salute potrebbero andare da: nausea, diarrea, vomito, gastroenterite e arrivare persino alla morte. In linea di massima, dunque, se le zucchine sanno di zucca o hanno un gusto molto amaro, buttale via subito.

Sicuramente, dopo aver letto questo piccolo vademecum presterai molta più attenzione quando deciderai di consumare delle zucchine.