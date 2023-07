Chi è sua moglie? Il test che solo le menti più eccelse riescono a risolvere

Sai risolvere questo test, individuando chi è sua moglie? Se sei in grado di risolvere il test allora hai una mente eccelsa!

Risolvere certi test non è una cosa alla portata di tutti e ve ne sono alcuni che richiedono capacità mentali di assoluta eccellenza.

Si tratta di test in cui si hanno a disposizione pochi dati per risolverli e quindi bisogna mettere in campo tutte le proprie competenze e conoscenze, ma anche una buona dose di intuito, per trovare la soluzione. Scopriamo il test seguente cosa propone e come risolverlo!

Rispondi alla domanda: chi è sua moglie?

Il test di cui stiamo parlando prende spunto dalla storia di tre giovani donne sposate che una strega cattiva trasformò in cespugli di rose. Una delle donne che aveva dei figli pregò la strega cattiva di farle vedere la sua famiglia.

Inaspettatamente, la strega accolse la richiesta della donna e così la portò nella sua casa per una notte. Il mattino seguente, come aveva preventivato, la strega trasformò la donna in un cespuglio di rose, come aveva fatto con le altre due donne sposate.

La differenza era che le altre due le aveva trasformate in cespugli di rose la sera precedente, mentre la donna che le aveva fatto la richiesta il giorno successivo. Tuttavia, la strega non era a conoscenza del fatto che il marito della donna le era andato dietro nella speranza di salvare la moglie, ma la strega l’aveva già trasformata in un cespuglio di rose.

Quale dei tre cespugli di rose era la moglie

L’uomo si trovò quindi davanti tre bellissimi cespugli di rose, tutti uguali, o così sembravano. Come doveva fare per individuare in quale di essi si trova la sua consorte? In questi casi bisogna attenersi anche ai minimi particolari per trovare la soluzione, perché anche il più piccolo può essere importante.

L’uomo osservò nei dettagli i tre cespugli: tutti e tre avevano foglie verdi e rose sbocciate stupende, erano magnifici e qualunque di essi poteva essere la moglie. Ad un tratto, però, capì quale dei tre era quello giusto. Gli venne un lampo di genio, che gli permise di trovare la moglie e di riaverla nuovamente al suo fianco.

Ma come aveva fatto a capire qual era il cespuglio di rose giusto? Cosa aveva notato l’uomo in quei fiori e in quelle foglie che sembravano le une uguali alle altre? Scopriamolo di seguito!

La moglie era quella del cespuglio al centro

L’uomo venne colto improvvisamente da una illuminazione mentre guardava quale dei tre cespugli di rose fosse la moglie. Ebbene, proprio guardando con attenzione si è accorto che c’era qualcosa di diverso fra i tre cespugli, qualcosa che uno di essi non aveva.

Sai di cosa si trattava? Della rugiada, che il cespuglio di rose al centro non aveva! Sai perché? Perché la vecchia strega aveva trasformato la moglie dell’uomo in cespuglio di rose solo al mattino seguente, mentre aveva trasformato le altre due donne la sera precedente.

I cespugli delle due donne erano stati tutta la notte esposti e quindi al mattino presentavano la rugiada, mentre quello della moglie dell’uomo non presentava le goccioline visto che era stato appena trasformato. Questo dettaglio permise all’uomo di individuare la moglie e di riaverla nuovamente accanto a se.

La soluzione di questo indovinello dimostra ancora una volta che per risolverli bisogna guardare con attenzione i dettagli, perché è in essi che si trova la risposta.

Se anche tu hai risolto questo enigma vuol dire che hai una mente eccelsa, che sei più intelligente di altri, ma se non è stato così non preoccuparti. Potrai allenarti con altri indovinelli cercando di trovare la soluzione e affinare le tue e abilità logiche e doti intuitive, importanti per raggiungere il traguardo in minor tempo!