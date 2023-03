Se metti a bollire questo, gli insetti svolazzeranno via da casa dopo 5 minuti

Basta solo questo ingrediente messo a bollire per fare in modo che tutti gli insetti vadano via in pochi minuti: da provare subito.

Gli insetti sono degli esserini fastidiosi che prendono il possesso della propria abitazione. Che siano mosche, zanzare o addirittura scarafaggi è importante trovare immediatamente un rimedio per allontanarle. Nella continua lotta per trovare il rimedio corretto, di certo non è indicato acquistare dei repellenti con contenuti chimici. Non solo inquinano l’ambiente, ma sono anche dannosi per la salute degli esseri viventi. E allora come procedere? Un rimedio completamente naturale è ottimale per allontanare ogni tipo di insetto, in pochi minuti.

Da cosa sono attirati gli insetti?

Ogni tipologia di insetto esistente sulla terra ha delle caratteristiche comuni, ovvero essere attirati da qualcosa in particolare che si trova in casa. Di solito si parla di “cibo facile” per nutrirsi senza fare alcuna fatica.

Mosche, scarafaggi e zanzare entrano nelle abitazioni per cibarsi e per depositare le loro uova, così da continuare la tradizione e avere altri membri della famiglia da sfamare. Dolci, zuccheri e resti di cibo sono tra i preferiti di questi animaletti: bastano delle briciole sulla tovaglia, oppure una confezione aperta per dare il via alle danze.

Non solo, anche i piatti non lavati durante la notte e lasciati dentro il lavabo attirano gli animaletti che di notte pasteggiano indisturbati. È importante tenere la casa pulita, le confezioni di cibo completamente chiuse e anche avere cura dei piatti per non lasciarli sporchi durante la notte.

Come allontanare mosche e zanzare con questo metodo naturale

C’è un rimedio naturale ottimale per eliminare gli insetti in casa, perché con questo ingrediente scapperanno immediatamente.

Il rimedio naturale contro le mosche, afidi, scarafaggi e zanzare si prepara facilmente con 10 chiodi di garofano e 15 foglie di alloro. La prima cosa da fare è prendere una pentola con un litro di acqua e portare ad ebollizione.

Subito dopo versare i chiodi di garofano e le foglie di alloro. I due ingredienti dovranno bollire insieme per alcuni minuti, così da rilasciare le sostanze e tutti i benefici. Lasciare raffreddare e poi versare il liquido all’interno di un flacone con spray.

Il rimedio si usa vaporizzandolo in tutte le zone dove si nota la presenza degli insetti. Che sia in bagno, nella dispensa oppure in cucina. Il liquido si può usare tutti i giorni perché naturale e senza alcuna controindicazione. Per potenziare maggiormente il suo potere repellente, si possono aggiungere anche delle foglie di menta.

Quello che per l’essere umano è un ottimo odore, per gli insetti è sgradevole tanto da voler andare via dall’abitazione il prima possibile. Le foglie di alloro possono essere usate anche da sole, senza i chiodi di garofano, semplicemente bruciate leggermente all’interno di un piattino, aggiungendo anche delle foglioline di menta.