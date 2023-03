Se l’ora legale fosse permanente quanto si potrebbe risparmiare

Tutti pronti a spostare la lancetta dell’orologio un’ora in avanti tra sabato 25 e domenica 26 marzo. Ma cosa potrebbe accadere se l’ora legale fosse permanente?

Diversi esperti insieme alle associazioni dei consumatori hanno avanzato una proposta, ossia quello di rendere permanente l’ora legale anche perché una scelta del genere potrebbe portare numerosi benefici alla popolazione italiana sia a livello economico che di salute.

Il ritorno dell’ora legale

Tra poche ore diremo addio all’ora solare per accogliere l’ora legale, portando le lancette dell’orologio avanti di un’ora. Questo è ciò che accadrà tra sabato 25 e domenica 26 marzo. L’ora solare tornerà poi alla fine di ottobre. In base a ciò che affermano gli esperti, sembra che numerosi siano i vantaggi, sia economici che di salute, che si potrebbero ottenere se si sceglierebbe di mantenere fissa l’ora legale.

In base alle stime condivise dal Tema, ossia la società il cui compito è quello di gestire le trasmissioni nazionali, durante quei sette mesi in cui sarà in vigore l’ora legale saranno 220 milioni di euro che l’Italia sarà in grado di risparmiare con un consumo più basso di 410 milioni di kWh.

Un consumo più basso che darà la possibilità all’ambiente anche di ottenere un beneficio in quanto si ridurrà l’emissione di anidride carbonica pari a 200.000 tonnellate. Durante il periodo dell’ora legale di questo anno, pare che il beneficio economico stimato sia di 53 centesimi di euro al lordo delle imposte. In poche parole, per oltre 350.000 famiglie italiane ci sarà un consumo minore di elettricità pari a 410 milioni di kilowatt. Sempre in base a ciò che afferma Tema, in quel periodo di tempo che va dal 2004 al 2022, in Italia si è riusciti a risparmiare circa 10,9 miliardi di kW, un consumo più basso che, se tradotto in numeri, si parla di 2 miliardi di euro di risparmio per i cittadini.

Cosa potrebbe accadere se si utilizza l’ora legale tutto l’anno

Se si sceglierebbe di utilizzare l’ora legale per tutto l’anno, soltanto nel 2023 si riuscirebbero a portare a casa delle tariffe elettriche molto più basse risparmiando così 382 milioni di euro anche perché i consumi sarebbero molto più bassi di 720 milioni di kilowatt.

Questo è ciò che è stato in grado di rilevare la Sima, ossia la società italiana di medicina ambiente la quale, insieme a Consumismo no profit, ha dato vita ad una petizione online per raccogliere quante più firme possibile a favore della durata dell’ora legale per l’anno intero. Secondo Sima, muoversi verso questa direzione porterà ad un aumento sempre più alto del risparmio per le tariffe elettriche.

A questo riguardo Sima afferma “A tutto ciò si aggiungerebbe un massiccio taglio alle emissioni climalteranti pari a 200.000 tonnellate di CO2 in meno, equivalenti a quella assorbita piantando dai 2 ai 6 milioni di nuovi alberi, con benefici per la salute umana e planetaria”. Inoltre, come continua l’associazione, eliminare il cambio dell’ora nel corso dell’anno potrebbe anche cancellare quei piccoli disturbi di alterazione del ritmo cardiaco che attualmente si registra nel momento in cui si passa dall’ora solare all’ora legale. Ed è per questo motivo che Sima ha avanzato una proposta al governo Meloni così che poco alla volta si possa abbandonare l’ora solare e utilizzare l’ora legale durante tutto l’arco dell’anno.

Si tratta di una possibilità che l’Unione Europea aveva già previsto dal 2019 dopo che aveva approvato una direttiva in cui dava la possibilità agli Stati membri di scegliere quale tipo di ora utilizzare . A questo riguardo Miani afferma “L’irrompere sulla scena internazionale della grave crisi energetica che stiamo vivendo in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina dal febbraio 2022 e le necessità di utilizzare al meglio le risorse oggi disponibili ci invita ad una nuova riflessione”. Miani continua affermando ai cittadini viene chiesto di sforzarsi per ridurre i consumi energetici ed evitare gli sprechi anche se è molto importante che anche lo Stato si muova verso la stessa direzione. Per farlo potrebbe sfruttare la possibilità che l’Unione Europea gli ha dato così da eliminare tutti quei disagi che attualmente vive la popolazione ogni qualvolta si passa dall’ora solare a quella legale e viceversa.

La proposta dell’ora legale permanente trova d’accordo diverse associazioni tra cui quella dei consumatori. A questo riguardo il presidente di consumerismo, Luigi Gabriele, afferma che il tempo per utilizzare l’ora legale permanente sembra essere quello giusto “Oltre alla posizione chiara e netta dei cittadini, si stanno moltiplicando gli interventi da parte della politica, delle imprese e del mondo del lavoro che hanno aderito alla proposta. Invitiamo gli italiani a firmare la nostra petizione, e crediamo che la presidente Meloni farebbe bene ad ascoltare la voce dei cittadini”.

Un’idea a cui è favorevole anche Assoutenti, l’associazione che ha avanzato una proposta al governo, ossia quello di realizzare un decreto urgente secondo il quale si indica di utilizzare l’ora legale per l’anno intero.

Un’idea sostenuta anche da Codacons la quale afferma che abolire il cambio d’orario potrebbe portare sia dei risparmi in bolletta che dei benefici psicologici negli italiani che vedranno eliminati numerosi disagi. A questo riguardo, Codacons ricorda che lo spostamento di un’ora provoca delle conseguenze negative a livello di umore nonché a livello fisico per una percentuale pari al 15% della popolazione italiana. Il cambio in questione crea disturbi del sonno nella metà dei bambini mentre numerosi sono i disagi legati agli aggiornamenti dei sistemi informatici, agli orari dei treni, alle radiosveglie, agli orologi nelle auto mentre non mancano numerosi problemi inerenti alle transazioni finanziarie.