Gwyneth Paltrow a processo per un incidente sugli sci

L’attrice di fama mondiale, Gwyneth Paltrow, è attualmente sotto processo per un incidente di sci che risale ad alcuni anni fa. La star hollywoodiana avrebbe provocato involontariamente una collisione con un altro sciatore, causandogli lesioni piuttosto gravi.

Il processo è stato molto atteso dalla stampa e dai fan dell’attrice, che seguono con interesse ogni passo della vicenda dal 2016. Nonostante l’impegno degli avvocati di entrambe le parti, il giudizio finale sulla vicenda sembra ancora lontano, ma gli occhi del mondo sono puntati su questa importante battaglia legale.

L’incidente sugli sci

L’attrice Gwyneth Paltrow è stata accusata di negligenza per un incidente nel 2016, durante il quale si è schiantata contro un ottico in pensione. La vittima ha subito lesioni e danni significativi, dando avvio a un processo legale che attualmente vede l’attrice protagonista sulla sedia degli imputati.

L’accusa è seria e potrebbe avere conseguenze significative per la celebrità, ma l’esito del processo sarà deciso dal giudice in seguito alla valutazione di tutte le prove e delle testimonianze raccolte.

Il processo

L’attrice Gwyneth Paltrow ha fatto la sua comparsa in tribunale venerdì, dove è stata chiamata a testimoniare in un processo dove è imputata. L’accusa è quella di essere stata negligente nel 2016, quando ha causato un incidente con un ocuista, Terry Sanderson, causandogli presunti danni permanenti.

L’udienza, tenutasi presso l’aula di Park City, nello Utah, ha visto l’attrice ascoltare le dichiarazioni dei testimoni convocati dagli avvocati del suo accusatore. Paltrow ha tuttavia ribadito la sua innocenza, sostenendo di non aver provocato l’incidente del quale viene accusata.

Il processo tra Paltrow e Sanderson per l’incidente di sci è in corso, ma sembra esserci una grande differenza nei ricordi della star e della vittima. La giuria dovrà decidere se la star ha agito con poca attenzione durante l’incidente.

Nel corso la sua testimonianza, l’attrice ha confermato la sua innocenza sostenendo di aver detto a Sanderson:

“Hai sciato direttamente sulla mia schiena”

Nella ricostruzione dei fatti avrebbe anche riportato la risposta dell’uomo che la sta accusando. Sembra infatti che la risposta a seguito dell’incidente da parte di Sanderson sia stata:

“Oh, scusa, scusa, scusa”.

Ciò che è certo fino ad ora è che la decisione finale della giuria potrebbe avere ripercussioni significative per l’attrice e la sua reputazione.

Gli avvocati di Sanderson

Durante l’intero processo, il gruppo dei legale di Sanderson ha cercato di rappresentare l’uomo come un appassionato di sci, un amante dei viaggi e un ottimo padre di famiglia che un tempo godeva di una salute robusta.

Dopo l’incidente ha visto il proprio stato di salute peggiorare notevolmente a causa delle lesioni riportate. La colpa di questa situazione viene attribuita alla presunta negligenza durante la sciata da parte di Gwyneth Paltrow.

La difesa di Sanderson ha cercato di dimostrare che l’attrice era completamente fuori controllo durante la discesa e che questo ha portato all’incidente che ha causato lesioni gravi al signor Sanderson. Il processo ha suscitato molta attenzione mediatica.

Inizialmente, la vittima, Terry Sanderson, aveva citato in giudizio la Paltrow per una somma di 3,1 milioni di dollari. Nonostante gli avvocati ingaggiati dall’attrice non abbiano ancora chiamato alcun testimone, è stato annunciato che il marito della Paltrow, il produttore televisivo Brad Falchuk, e i loro due figli nati dalla relazione con il suo ex marito Chris Martin, Apple e Moses, dovrebbero essere alcuni dei testimoni durante il processo che andrà avanti fino alla prossima settimana.

Fino ad allora non è ancora possibile stabilire chi sarà il “vincitore” di questa causa, ma ne frattempo i media continuano a parlare incessantemente di questo caso che ha suscitato molta attenzione.