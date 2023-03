Se lo spruzzi sul materasso eliminerai anche le macchie indelebili: torna nuovo

By

Per eliminare le macchie indelebili dal materasso c’è un semplice trucchetto da attuare: ecco come preparare una miscela efficace.

Ecco qual è la ricetta miracolosa che vi permetterà di eliminare ogni macchia, anche la più indelebile, dal vostro materasso.

Materasso con macchie indelebili, come prevenire il problema

Quante volte ci sarà capitato di rifare il letto e di notare che il nostro materasso si è macchiato. Le ragioni per cui un materasso si macchia sono tantissime: la più comune è il sudore, che viene assorbito dai tessuti e che è davvero difficile da rimuovere.

E poi ci sono le macchie di sangue provenienti dal ciclo mestruale: queste sono macchie davvero complesse da rimuovere, perché il sangue, se non viene rimosso subito, tende a non andarsene.

Altre macchie eventuali possono essere quelle di muffa: la muffa è un fungo che spesso raggiunge le superfici dei letti, specialmente se la camera da letto non è una delle zone più arieggiate della nostra casa.

Per fortuna, di qualsiasi natura sia la macchia presente sul nostro materasso, esiste un valido rimedio che oggi vi mostreremo. Si tratta di un nuovo prodotto per smacchiare il materasso, che possiamo realizzare direttamente a casa nostra, unendo alcuni ingredienti che sicuramente già abbiamo in dispensa.

Un nuovo prodotto per smacchiare

Tante persone spendono una montagna di soldi alla ricerca del prodotto perfetto, che possa rimuovere tutte le macchie da qualsiasi superficie, specialmente dai tessuti.

Oggi, però, vi proponiamo la ricetta di un nuovo prodotto per smacchiare il materasso, che siamo sicuri che potrete realizzare già oggi con quello che avete in casa.

Tutto quello che dovete fare è mettere insieme il detergente liquido per i piatti e l’aceto bianco. Mescolati questi due ingredienti, vi consigliamo di aggiungere l’ammorbidente per il bucato e l’acqua. Infine, versate qualche cucchiaio di bicarbonato di sodio.

Mescolate il tutto e applicate la pasta sulla superficie del materasso. Fatto ciò, procuratevi una spazzola o un panno morbido e iniziate a strofinare a secco il materasso. Concentratevi, naturalmente, su quelle macchie che risultano più ostinate e che avevate sempre avuto difficoltà a rimuovere.

Potete anche versare qualche goccia in più all’interno della miscela, in modo che risulti più liquida e che possiate metterla all’interno di una bottiglietta con spray. Spruzzate ora il liquido sulle superfici che vi interessano e lasciate che il composto riposi.

Ora potete procedere con il risciacquo. Risciacquate il prodotto con acqua pulita e passate un panno o il phon per accelerare la fase di asciugatura del materasso. Potete applicare tutte le volte che volete questo prodotto, anche più volte a settimana per amplificare il suo effetto.

Siamo sicuri che, se sarete costanti, riuscirete a rimuovere anche le macchie più ostinate dal vostro materasso. Questo rimedio è efficace e soprattutto vi aiuterà a risparmiare la montagna di soldi che avreste speso per l’acquisto di prodotti molto più cari. Non c’è bisogno di tanti prodotti dal potere smacchiante, quanto da prodotti efficaci fatti con ingredienti già reperibili in casa.