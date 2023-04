Se non vuoi vedere scarafaggi in giro per casa prepara questa trappola: spariranno

Gli scarafaggi sono in giro per la tua casa e vorresti eliminarli? Ecco come preparare una trappola per farli sparire completamente!

Ritrovarsi in casa degli scarafaggi è cosa abbastanza comune, soprattutto se si abita in campagna, ma può anche accadere nelle zone urbane. In genere questi animaletti possono comparire tutto l’anno, sia quando si spalancano porte e finestre, sia quando sussistono sono condizioni favorevoli a farli circolare liberamente.

Per esempio, lo sporco annidato in un punto della casa, l’accesso libero accesso tramite l’acqua del lavandino o del water, possono attirare gli scarafaggi. Inoltre, possono anche entrare in casa senza saperlo, magari nascosti negli imballaggi provenienti da locali infestati da uova o da esemplari adulti.

Questi insetti sono abili nel nascondersi nei posti più impensati e può capitare di dovere far fronte ad una infestazione vera e propria. Poiché si nutrono di escrementi, sono dannosi per la salute dell’uomo perché possono generare infezioni anche pericolose. Scopriamo come creare una trappola per gli scarafaggi con l’acido borico!

L’acido borico per combattere gli scarafaggi

L’acido borico è una soluzione collaudata per eliminare gli scarafaggi, perché li attira senza insospettirli. La caratteristica di questo prodotto è quella di dissolvere dall’interno in poche ore gli organi degli scarafaggi, distruggendo così il loro apparato digestivo.

Grazie a questo prodotto anche intere colonie di scarafaggi vengono eliminate in poco tempo e anche i piccoli che nasceranno verranno indotti a mangiare quello che trovano, che sarà letale. Bisogna però attirare gli scarafaggi con un’esca, che deve farli avvicinare fino a far consumare loro l’acido borico.

Solo così è possibile sconfiggere questi animaletti che speso infestano le case e non sono affatto piacevoli da vedere.

Come funziona l’acido borico

L’acido borico agisce mediante il contatto diretto e l’ingestione. Se penetra nel guscio esterno, occorre più tempo per agire, mentre se viene consumato lo scarafaggio muore entro 72 ore.

Il prodotto agisce colpendo il sistema nervoso, impedendo allo scarafaggio di muoversi e di cercare cibo. Una volta che si paralizza, si capovolge sulla schiena e poi muore o di fame o di disidratazione.

Poiché l’acido borico prende colpisce la digestione dello scarafaggio, gli impedisce quindi di raccogliere i nutrienti. Il prodotto è efficace contro tutti i tipi di scarafaggi.

Come preparare una trappola per gli scarafaggi

Preparare la trappola per gli scarafaggi usando l’acido borico è semplice, ecco cosa ti serve:

Una confezione di acido borico da 50 grammi;

Un cartoncino di medie dimensioni;

Un po’ di zucchero.

Il cartoncino non deve essere né’ troppo grande né troppo piccolo, ampio abbastanza da poter essere piegato in due e poi ancora in due, e ancora una volta per ottenere 12 piccoli pezzi che dovrai ritagliare con una forbice.

Su ogni pezzetto di cartoncino metti prima dello zucchero e poi indossa un paio di guanti in lattice per versarvi sopra l’acido borico. Mescola insieme i due ingredienti e riponi ogni pezzo di cartoncino in prossimità degli angoli della cucina, dove spesso sono presenti gli scarafaggi.

Vedrai che nel giro di alcuni mesi li eliminerai completamente perché verranno attirati dall’odore dello zucchero, ma invece troveranno anche l’acido borico.