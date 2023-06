By

Una rapina per sottrargli il monopattino. Questo è quello che è successo a Giugliano, in provincia di Napoli, dove un 23enne ha puntato un coltello contro un uomo per rubargli il mezzo.

Il monopattino era parcheggiato in strada e, quando il proprietario del mezzo ha cercato di fermare il ladro, ecco che è fuoriuscito il coltello.

Giugliano, furto di un monopattino

Un tentativo di rapina sotto la minaccia di un coltello. Questo è quello che è accaduto ad un uomo, proprietario di un monopattino che, nel tentativo di difendere il suo mezzo dal furto, si è visto puntare contro un coltello proprio dal ladro 23enne. È accaduto a Giugliano, in provincia di Napoli.

Le minacce con il coltello, un tentativo di furto che stava per riuscire ma che, però, alla fine, è andato male. Grazie anche ad un passante che ha visto ciò che stava accadendo e che ha allertato la Polizia, il malvivente è stato fermato poco dopo. Un 23enne algerino è stato denunciato, in quanto anche cittadino illegale sul nostro territorio.

Il 23enne aveva già da un po’ adocchiato quel monopattino che era stato lasciato incustodito. Proprio mentre stava cercando di sollevarlo per rubarlo e portarselo via, il proprietario che era lì vicino, lo ha visto ed ha iniziato ad inseguirlo. L’uomo è riuscito a raggiungerlo, a poche decine di metri di distanza dal luogo del furto, ma è stato proprio in quell’istante che si è visto puntare contro un coltello da parte del 23enne.

Il ladro minaccia con un coltello il proprietario

Una lama lunga 15 cm ha impaurito il proprietario del mezzo, ma non un passante che, vedendo la scena, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Nel giro di poco tempo, una pattuglia della polizia ha individuato e bloccato l’algerino. Nel frattempo, però, vista la lite fra i due, era anche intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale, che aveva già provveduto a capire che cosa stesse accadendo.

La fuga del 23enne non ha impedito, però, alla Polizia di fermarlo. Dalle prime indagini è emerso che il coltello era stato gettato proprio dal 23enne poco prima dell’arrivo della Polizia, ma è stato rinvenuto poco distante.

L’algerino è stato arrestato con l’accusa di rapina, reato che ne è nato quando, per scappare, ha minacciato la vittima con l’arma. Ma è stato anche da altre verifiche che è emersa la sua irregolarità in Italia, motivo per cui è stato denunciato.

Un furto che è avvenuto nel giro di poco tempo, proprio quando il 23enne aveva adocchiato il monopattino lasciato lì dal proprietario che, però, era poco distante. Quando ha visto cosa stava accadendo, non ha esitato ad avventarsi contro il ladro, fino a quando non è spuntato il coltello. Grazie ad un passante e all’intervento della Polizia e dei Vigili Urbani, si è evitato il peggio.