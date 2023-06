Se hai queste vecchie figurine degli anni 90 sei fortunato: valgono 100 mila euro

Queste vecchie figurine degli anni 90 potrebbero farti diventare ricco. Se le hai, considerati super fortunato: valgono 100 mila euro! Corri a controllare nella tua collezione se hai questi pezzi rari.

Ci sono in giro poche e rarissime figurine degli anni 90 che potrebbero cambiare immediatamente la tua vita. Se sei tu il fortunato possessore preparati a guadagnare 100 mila euro perché sì, questo è il loro valore oggi!

Collezioni milionarie: quando un pezzo raro può cambiare la tua vita

Il collezionismo è un arte che può trasformarsi in un’attività redditizia per chi sa come muoversi in questo mondo che può cambiare davvero la vita. Le persone da sempre collezionano di tutto: monete, francobolli, farfalle, scarpe e persino sassi!

Certo, alcuni pezzi possono valere più di altri. Monete e francobolli rari per esempio possono farti guadagnare anche migliaia di euro. Ma non è detto che un semplice paio di scarpe non possa fare altrettanto: esistono alcuni modelli, anche piuttosto recenti e di brand famosi come Nike, che oggi valgono anche 50 mila euro!

Altri oggetti spesso protagonisti di collezioni sono le figurine. Ce ne sono alcune che possono davvero farti diventare ricco. Queste vecchie figurine degli anni 90, per esempio, potrebbero rivoluzionare in meglio la tua vita. Corri subito a controllare: potresti presto ritrovarti in tasca 100 mila euro!

Queste vecchie figurine degli anni 90 valgono 100 mila euro

I collezionisti sanno di poter diventare ricchi facilmente. Basta possedere un pezzo raro, particolare o anche solo fuori mercato o produzione, per ritrovarsi tra le mani centinaia di migliaia di euro.

Tra gli oggetti più collezionati al mondo ci sono, oltre a monete e francobolli, anche le figurine. Oggi vogliamo concentrarci proprio su di esse. Circolano nel mondo alcuni pezzi rari che se posseduti e venduti, potrebbero farti diventare ricco. Queste vecchie figurine degli anni 90 valgono per esempio 100 mila euro!

Curioso di scoprire se anche tu ce le hai nella tua collezione? Allora continua a leggere perché stiamo per svelare il mistero. La prima figurina che potrebbe fruttarti un bel po’ di soldi appartiene alla collezione delle carte Pokémon.

Chi non ha collezionato in passato queste figurine? I nati negli anni 90 sono cresciuti guardando questo cartone giapponese che ancora oggi ha milioni di fan in ogni angolo del mondo.

Le carte Pokémon possono valere tutto o niente, dipende se si possiede proprio quel pezzo raro ricercatissimo dai collezionisti. Stiamo parlando della carta No. 1 Trainer che vale ben 10 mila euro!

Sempre della collezione Pokémon, c’è la carta Pikachu Illustrator che ha un valore di 54 mila euro! Perché vale così tanto? Semplice: ne esistono solo una decina in tutto il mondo!

Altra carta che potrebbe fruttarti un bel gruzzoletto è questa: la figurina Alpha Black Lotus della serie Magic: L’Adunanza. Esistono solo pochi pezzi al mondo e chi ne possiede uno è fortunato e non lo sa: questa vecchia figurina ha un valore di 27 mila euro! Tuttavia, di recente, quest’ultima è stata venduta ad un’asta alla cifra esorbitante di 540 mila dollari!

Anche le figurine sportive possono valere oro. Per esempio quella di Ted Williams dell’anno 1954 può fruttare ben 50 mila euro. Attenzione però perché in rete ne circolano diverse. Quella che vale tutti questi soldi mostra il primo piano del giocatore di baseball su uno sfondo giallo. La firma dello sportivo è ciò che rende così alto il valore di questa carta.

Tutte queste vecchie figurine degli anni 90, se sommiamo ovviamente il loro valore, possono fruttare anche più di 100 mila euro! Ovviamente, migliori sono le condizioni in cui si trovano e maggiore sarà il loro valore.

Oltre a queste che abbiamo sopra elencato, ce ne sono anche altre di figurine che da sole valgono una fortuna. Per esempio, la carta sportiva Michael Jordan Fleer Rookie dell’anno 1986 vale 100 mila euro. Quella invece di Honus Wagner, la T206 dell’anno 1909 vale addirittura 7 milioni di euro!

Sicuramente anche tu avrai ancora la tua vecchia collezione di figurine. Se sei nato poi negli anni 90 senza dubbio conservi le carte Pokémon che sono parte della tua infanzia. Controlla bene e scopri se anche tu, senza saperlo, puoi ritrovarti con una fortuna tra le mani.

Le collezioni di oggetti possono diventare per davvero un’attività redditizia. Alcune volte basta un po’ di fortuna. Non buttare mai nulla che credi possa non avere alcun valore, le vecchie figurine per esempio, perché quando meno te lo aspetti potresti ritrovarti a cambiare vita.