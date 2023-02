Sanremo, il Presidente della Repubblica per la prima volta al Festival

Sarà un Festival di Sanremo con tantissime novità, a partire da stasera dove, fra il pubblico ci sarà anche Sergio Mattarella. È la prima volta che un Presidente della Repubblica al festival della canzone italiana.

Ad annunciarlo è stato un Amadeus emozionato ma anche colpito dall’evento. Sul palco dell’Ariston, sempre questa sera, ci sarà anche Roberto Benigni.

Sanremo: arriva il presidente Mattarella

Una prima serata col botto quella che aprirà, questa sera, il 73esimo festival di Sanremo. Non solo musica, canzoni in gara, ma anche tanti e tanti ospiti, a partire da quelli più illustri e “della prima volta”, uno su tutti il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Ad annunciarlo è stato, durante la conferenza stampa di questa mattina, a presentazione della prima serata del Festival, il conduttore Amadeus. “Ho il piacere e l’onore di annunciare che questa sera sarà presente in sala per la prima volta nella storia della Repubblica il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella” – sono state le sue parole.

Amadeus stesso l’ha chiamato “l’annuncio degli annunci”, una sorta di novità vera e propria se pensiamo che, in effetti, è la prima volta che un Presidente della Repubblica siede in prima fila al teatro Ariston per l’apertura del Festival della canzone italiana.

È lo stesso conduttore a dirsi grato ed allo stesso tempo anche emozionato per l’invito accettato dal Presidente Mattarella, ringraziando anche il consigliere per la comunicazione del Quirinale Giovanni Grasso, e tutti i giornalisti che hanno permesso la presenza di Mattarella all’Ariston.

Una vera e propria testimonianza di presenza e di vicinanza al mondo dello spettacolo da parte di Mattarella, così come ha specificato lo stesso Amadeus. Sanremo è “la massima espressione della canzone e della musica italiana” – ha commentato.

Altro ospite d’onore sarà Roberto Benigni

“Avere con noi il Presidente della Repubblica è anche e soprattutto l’occasione per celebrare il 75esimo anniversario della Costituzione italiana” – ha continuato Amadeus, ricordando che, oltre al Presidente Mattarella, ci sarà anche un altro illustre ospite del mondo della cultura che arriva a Sanremo proprio per celebrare la Costituzione: Roberto Benigni.

Un evento dal grande valore, non solo di spettacolo e di musica, ma anche “etico e civile […] perché il Festival di Sanremo è la più grande manifestazione di cultura popolare italiana” – ha concluso il conduttore della kermesse.

A chi gli ha domandato se sarà cantato l’Inno di Mameli, Amadeus ha risposto: “Sì, lo canterà Gianni Morandi”, cogliendo anche di sorpresa lo stesso co – conduttore.

Una prima volta di un presidente della repubblica a Sanremo che, nel caso di Mattarella, sarà accompagnato dalla figlia Laura, segna una svolta per la canonica kermesse di musica tutta Made in Italy. Un invito, fatto dallo stesso Amadeus che, anche su sua sorpresa, è stato pienamente accolto da Mattarella che, come lo stesso conduttore ha annunciato, sarà seduto in prima fila all’Ariston.