Scoop da Buckingham Palace, la principessa è in dolce attesa? La foto sospetta

Fra un mese ci sarà l’incoronazione di re Carlo III d’Inghilterra. Mentre fervono i preparativi, non si sa nulla della partecipazione o meno del principe Harry e Meghan Markle. Scoop da Buckingham Palace: forse lei è incinta?

Mentre l’incoronazione di re Carlo III e Camilla Parker-Bowles si avvicina (manca un mese), il principe Harry e Meghan Markle devono ancora confermare la loro presenza alla cerimonia. Si ipotizza che la presunta gravidanza della Duchessa del Sussex possa essere la causa della loro indecisione.

La rivista In Touch ha recentemente notato l’insolita assenza di Meghan Markle dagli occhi del pubblico. Di solito attratta dai riflettori, la duchessa ha recentemente optato per un approccio più discreto.

Cosa dicono gli esperti di gossip?

Le speculazioni abbondano su una possibile gravidanza, con voci che suggeriscono che la notizia potrebbe essere tenuta nascosta fino all’incoronazione del 6 maggio. Ciò potrebbe anche spiegare la presenza non confermata della coppia. Secondo una pubblicazione tedesca, questa potrebbe essere una mossa strategica per distogliere l’attenzione dal re Carlo III.

Nonostante nessuna allusione alla gravidanza, Page Six ha suggerito che gli esuli di Montecito stiano pensando alla partecipazione alla cerimonia. Gli addetti ai lavori hanno rivelato che “i piani sono in via di definizione”, ma non c’è tempo sufficiente per prendere la decisione finale.

Il principe Harry avrebbe fatto alcuni appelli, incluso il suo desiderio di stare fianco a fianco con il principe e la principessa del Galles sul balcone di Buckingham Palace dopo la cerimonia. Tuttavia, re Carlo III avrebbe rifiutato questa proposta e non è stato possibile raggiungere un accordo tra le due parti.

Mentre l’incoronazione si avvicina tra poche settimane, gli entusiasti reali attendono con impazienza la decisione del principe Harry, che sta valutando attentamente i vantaggi e gli svantaggi di partecipare a questo importantissimo evento. Il tempo a sua disposizione è però poco. Quindi, nei prossimi giorni con tutta probabilità arriverà la risposta definitiva.

Una coppia non più…reale

Il Principe Harry, nato Henry Charles Albert David il 15 settembre 1984, è il figlio minore del Principe Carlo e della defunta Principessa Diana e il nipote della Regina Elisabetta II. Ha prestato servizio nell’esercito britannico per 10 anni, tra cui due missioni di combattimento in Afghanistan, ed è impegnato in numerose opere di beneficenza e iniziative per la salute mentale e il sostegno ai veterani.

Il Principe Harry e Meghan Markle si sono incontrati nel 2016 e sono diventati una coppia nell’ottobre dello stesso anno, per poi sposarsi nel maggio 2018. La loro unione è stata considerata un evento di portata globale, attirando l’attenzione dei media di tutto il mondo.

Nel gennaio 2020, Harry e Meghan hanno annunciato la loro intenzione di ritirarsi dai doveri reali e di diventare finanziariamente indipendenti, vivendo una vita più privata e lontana dai riflettori. Questo ha causato un grande dibattito nella stampa britannica e tra il pubblico in generale. La coppia si è trasferita prima in Canada e poi negli Stati Uniti, dove risiedono attualmente con il loro figlio Archie.

Harry e Meghan hanno anche dato vita alla loro organizzazione no-profit chiamata “Archewell“, che si concentra sul sostegno alla salute mentale, alla parità di genere, all’empowerment giovanile e ad altre cause sociali.