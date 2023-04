Trenitalia, venerdì prossimo sciopero di 8 ore del personale

Lo sciopero di Trenitalia, che si terrà venerdì 14 aprile, è stato annunciato oggi dalle organizzazioni sindacali.

Lo sciopero è stato comunicato tramite una nota anche da Trenitalia, dopo l’annuncio delle associazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie che hanno proclamato lo sciopero per il prossimo venerdì. Durerà 8 ore, si legge nel comunicato. Tra le motivazioni i turni di lavoro massacranti del personale.

Trenitalia, sciopero nazionale del personale il prossimo venerdì

Il personale di Trenitalia sciopererà il prossimo venerdì, 14 aprile. Uno sciopero nazionale, fanno sapere le organizzazioni sindacali, Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie, che tramite un comunicato divulgato nella giornata di oggi hanno fatto sapere che lo sciopero andrà avanti dalle 9.00 fino alle 17.00.

Anche sul sito della Commissione di Garanzia in queste ore si legge la notizia dello stop, che includerà altri settori ferroviari. Coinvolte diverse categorie di lavoratori, tra il personale degli uffici che chiede la regolamentazione dello smart working, quello di vendita e assistenza e gli operai della manutenzione, ma anche il personale viaggiante a bordo dei treni.

La prossima settimana dunque il servizio ferroviario sarà rallentato, in tutto il Paese, a causa dell’agitazione, che tra le motivazioni generali vede quelle di un ormai secondo le organizzazioni “insostenibile” aggravamento di turni di lavoro degli equipaggi dei treni e anche di una riduzione delle reti di vendita e di assistenza, che avrebbero portato dunque all’aumento del carico di lavoro per i dipendenti.

Le motivazioni

Categoria per categoria, sono diverse motivazioni dello sciopero. Partendo dal personale viaggiante, che chiede chiarezza sull’aumento di turni di lavoro e pone l’accento anche sulle criticità emerse sul diritto al pasto. I dipendenti, come si legge nella nota dei sindacati, pare non possano scegliere nemmeno dove e quando poter fruire del pasto. La carenza di personale, dicono le associazioni, che ha contribuito anche all’aumento dei turni non può essere affrontato solo con il ricorso part-time.

Il personale di manutenzione si concentra sul rinnovamento delle infrastrutture e delle tecnologie, chiedendo dunque un miglioramento che potrebbe essere reso possibile grazie all’inserimento di nuove risorse, che rilancerebbero gli investimenti delle infrastrutture e anche degli impianti tecnologici per quanto riguarda le officine di Trenitalia.

Discorso diverso per il personale di vendita che tramite i sindacati denuncia la riduzione delle reti di vendita e di assistenza; mancano inoltre ancora delle concrete risposte sul tema della valorizzazione del personale, e l’utilizzo improprio della reperibilità degli impiegati.

Il personale degli uffici si concentra sullo smart working, e chiede che venga regolamentato.