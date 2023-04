I fatti risalgono allo scorso 28 febbraio. Il Dalai Lama aveva invitato sul palco un bambino, baciandolo sulla bocca e chiedendogli di “succhiargli la lingua”.

Le immagini, riprese da un cellulare, hanno fatto il giro del web. Nelle scorse ore l’ufficio del Dalai Lama ha diffuso un messaggio di scuse viste le polemiche scaturite. Il leader spirituale buddista aveva invitato il bambino sul palco, chiedendogli di baciarlo prima in bocca, poi la richiesta di “succhiargli la lingua”. Il gruppo per la difesa dei diritti dei bambini Haq: “Condanniamo qualsiasi forma di abuso nei confronti dei bambini”.

Dalai Lama bacia un bambino sulla bocca durante un evento in India

Lo scorso 28 febbraio, il Dalai Lama aveva parlato a un gruppo di studenti nel nord dell’India, al tempio Tsuglagkhang di Dharamshala. Durante l’evento il premio Nobel era stato interrotto da un bambino, che gli aveva chiesto di abbracciarlo. Subito il leader spirituale buddista aveva accolto la richiesta del bambino, che era salito sul palco insieme al Dalai Lama. Prima il bacio sulla guancia, poi il Dalai Lama aveva chiesto di baciarlo sulle labbra, prendendo il mento del ragazzino.

Dopo il bacio, il leader spirituale aveva anche uscito la lingua, dicendo: “Non suck it”. La richiesta in platea ha generato diverse reazioni, tra incredulità e qualche timido e imbarazzante applauso.

Adesso, a quasi due mesi di distanza, il video dei fatti finito sui social ha scatenato una serie di polemiche anche da parte delle associazioni in difesa dei diritti dei minori. Le polemiche hanno portato alle scuse ufficiali da parte del Dalai Lama. Nella giornata di oggi l’ufficio del Dalai Lama ha condiviso un messaggio di scuse, mentre il gruppo per la difesa dei diritti dei bambini Haq con sede a Nuova Deli commenta i fatti alla CNN.

Le scuse del Dalai Lama

Dunque il messaggio da parte dell’Ufficio del leader spirituale ha provato a placare le polemiche. Immagini forti quelle circolate sul web, mentre gli addetti alla comunicazione del Dalai Lama hanno provato a fare leva sulla modalità scherzosa e giocosa del premio Nobel per la pace.

Il Dalai Lama, si legge nella nota: “Desidera scusarsi con il bambino e con la sua famiglia, così come con i suoi numerosi amici in tutto il mondo, per il dolore che le sue parole possono aver causato“. Il Dalai Lama “si rammarica” ​​per quanto accaduto si legge ancora nel messaggio, che conclude: “Sua Santità spesso prende in giro le persone che incontra in modo innocente e giocoso, anche in pubblico e davanti alle telecamere“.

I fatti sono stati ripresi da tanti presenti, mentre all’evento erano presenti anche diverse telecamere e televisioni locali. La replica da parte del gruppo per la difesa dei diritti dei bambini Haq con sede a Nuova Deli, Center for Child Rights, è arrivata alla CNN. Gli attivisti hanno fatto sapere che bisogna condannare ogni forma di abuso nei confronti dei minori.