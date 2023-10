Schianto Frecce Tricolori, i genitori della piccola Laura si costituiranno parte civile: “Vogliamo incontrare il pilota”

Il drammatico incidente, costato la vita alla piccola Laura Origliasso, è avvenuto il 16 settembre scorso all’aeroporto di Caselle, Torino.

I genitori della bambina morta a seguito dello schianto si costituiranno parte civile nel processo, mentre la Procura di Ivrea è al lavoro per far luce sulle cause dell’incidente.

I genitori di Laura Origliasso si costituiranno parte civile

Si costituiranno parte civile i genitori della piccola Laura Origliasso, la bambina di cinque anni morta il 16 settembre scorso nell’incidente che ha coinvolto un aereo delle Frecce Tricolori a Caselle, Torino. Quel giorno la piccola era in auto con papà Paolo, mamma Laura e il fratellino Andrea, 12 anni, quando il velivolo si schiantò sulla strada provinciale 16 che costeggia l’aeroporto di Torino Caselle e l’auto su cui viaggiava la piccola venne colpita dai detriti dell’aereo. Il papà tentò con tutte le sue forze di sganciarla dal sediolino, che avrebbe dovuto salvarle la vita, e che invece l’ha intrappolata in quell’inferno di lamiere. I genitori della piccola sono assistiti dall’avvocato Luigi Chiappero.

L’ultimo saluto alla piccola Laura

Domani, alle 15, a quasi un mese di distanza dalla tragedia, nella chiesa di San Francesco al Campo, nel Torinese, saranno celebrati i funerali della piccola Laura, mentre questa mattina i genitori hanno annunciato – in una lunga intervista a La Repubblica – di voler incontrare il pilota del velivolo Pony 4 che era alla guida dell’aereo che si è schiantato. L’uomo è indagato per omicidio e disastro colposo. “Le parole verranno da sé, quando lo vedremo”, hanno detto i due coniugi, che hanno ribadito la loro fiducia nella magistratura, per dare giustizia alla loro bambina. Quel pomeriggio, la famiglia Origliasso stava tornando a casa dopo un pranzo dai nonni. Una giornata come tante, che in pochi istanti si è trasformata nella peggiore delle tragedie per questa famiglia, che non riesce a darsi pace.

A seguito dell’incidente, i due coniugi e il piccolo Andrea hanno riportato ustioni su tutto il corpo. I genitori sono stati dimessi dopo pochi giorni dall’incidente, mentre – dopo un ricovero in terapia intensiva – Andrea è stato trasferito nel centro ustionati.