Il 12enne – ricoverato all’ospedale Regina Margherita di Torino – ha lasciato la terapia intensiva ed è stato trasferito nel Centro ustionati.

Venerdì scorso è stato sottoposto a un intervento di innesto di tessuto amniotico, che avrebbe dato buoni risultati.

Esce dalla terapia intensiva il fratello della piccola Laura Origliasso

Andrea, fratello della piccola Laura, la bimba di 5 anni morta nell’incidente delle Frecce Tricolori a Torino, è stato dimesso dalla terapia intensiva. Il bambino, 12 anni, è stato trasferito nel Centro ustionati della Chirurgia pediatrica dell’ospedale Regina Margherita di Torino. Stando a quanto riferisce l’Ansa, il 12enne ha subito un intervento di innesto di tessuto amniotico, che sarebbe perfettamente riuscito.

Le condizioni generali del bambino restano stabili. A seguirlo, oltre ai chirurghi, anche un team di psicologi che dovrà aiutarlo ad affrontare il difficile percorso di ripresa. Non è chiaro se Andrea abbia già saputo della morte della sorellina, ma è plausibile che sarà un percorso lungo quello dell’accompagnamento verso la verità e la consapevolezza di una nuova vita senza la piccola Laura.

L’incidente è avvenuto il 16 settembre scorso sulla pista dell’aeroporto Torino-Caselle. Un velivolo delle Frecce Tricolori si è schiantato al suolo, poco dopo il decollo, finendo sull’auto su cui viaggiava la famiglia Origliasso. Per la piccola Laura, 5 anni, non c’è stato nulla da fare. I genitori e il fratellino sono invece riusciti a salvarsi. Stesso destino per il pilota, che ha evitato l’impatto con le case, ma nulla ha potuto fare per dirottare il velivolo oltre la pista. Proprio al pilota nei giorni successivi all’incidente è stato notificato un avviso di garanzia. Un atto indispensabile per consentire gli accertamenti tecnici.