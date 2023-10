Abusa per anni delle due nipotine, arrestato nonno “orco” a Ordona

L’uomo, un 70enne di Ordona, è stato arrestato questa mattina con l’accusa di violenza sessuale nei confronti delle sue nipoti, una delle quali è appena diventata maggiorenne.

Stando a quanto ricostruito nel corso delle indagini, gli abusi andavano avanti da anni. A carico dell’indagato sono stati raccolti vari indizi di colpevolezza. L’uomo è stato condotto nel carcere di Foggia.

Arrestato nonno orco a Ordona

Gli abusi sarebbero iniziati quando le sue nipotine avevano appena 8 anni e quelle violenze – continue e ripetute – sarebbero andate avanti per anni, fino a oggi, quando gli uomini della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un uomo di 70 anni di Ordona (Foggia) accusato di aver abusato delle due nipotine. Una storia terribile, che ha fatto emergere un grave quadro indiziario a carico del 70enne, tradotto nel carcere del capoluogo. L’uomo avrebbe approfittato della sua figura di nonno per compiere violenza sulle due bambine, una delle quali ha appena compiuto 18 anni.

Gli abusi sarebbero andati avanti per 10 anni, fino a quando non sono stati raccolti abbastanza elementi a carico dell’indiziato, che è stato arrestato. Sulla vicenda gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, soprattutto per tutelare le due giovanissime vittime.