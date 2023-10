Questa mattina è stato arrestato un uomo per l’omicidio di Daniel Di Giacomo, il 38enne ucciso il 14 settembre scorso a Tor Bella Monaca, mentre si trovava in auto con la fidanzata.

Un 30enne è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario premeditato.

Omicidio a Tor Bella Monaca, arrestato il presunto killer

È stato arrestato un uomo di 30 anni per l’omicidio di Daniel Di Giacomo, il 38enne ucciso a Tor Bella Monaca il 14 settembre scorso mentre era in auto con la fidanzata. La Squadra Mobile ha bloccato un 30enne su cui ora pende l’accusa di omicidio volontario premeditato. Doppio il movente del raid di morte: un debito di

20mila euro che il presunto killer aveva ripagato soltanto in parte e quello sentimentale dovuto al fatto che la donna, sua ex, avesse intrapreso una relazione sentimentale con Di Giacomo.